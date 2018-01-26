2018. január 26.,
péntek, Vanda, Paula napja

Folytatják a sztrájkot a Bosch-dolgozók

Hír TV

2018. január 26., péntek 12:15

Amíg nincs megállapodás, folytatják a sztrájkot a Bosch-gyár dolgozói – ezt Janik Tamás, a Hatvani Autóelektronikai Dolgozók Független Szakszervezetének alelnöke mondta a Hír TV reggeli műsorban. A dolgozók azután kezdtek munkabeszüntetésbe, hogy a szakszervezet és a vállalat vezetése nem tudott megállapodni a béremelésről. Az érdekképviselet 15 százalékos béremelést kért, de a munkáltató csak 8 százalékkal emeli a fizetéseket. Janik Tamás szerint mindenképp rendezni kell a béreket, a régi és az új dolgozók között ugyanis nagy a bérfeszültség.

– Ha a mai nap nem közelednek olyan szintre az álláspontok, hogy az a munkavállalók elé vihető, akkor nem marad más választásunk, mint ezt a sztrájk idején is elmondtuk, újabb figyelmeztető vagy hosszabb sztrájkokat kell szerveznünk.
– Tehát egészen addig folytatják a nyomásgyakorlást, amíg eredménye nem lesz?
– Igen. De teljes mértékben képesek vagyunk megállapodni, erre törekszünk. Tárgyalóasztal mellett szeretnénk megoldani, mi is látjuk, hogy nem jó senkinek ez az állapot, de ha nem hagynak más lehetőséget, akkor ismét ehhez az eszközhöz fogunk nyúlni – fogalmazott Janik Tamás alelnök.

Tekintse meg a teljes beszélgetést:

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sztrájkBosch

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