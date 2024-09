Folytatják a józsefvárosi autósok ellehetetlenítését Pikó Andrásék + videó

Már év elején is felháborította a józsefvárosiakat Pikó András sarcolása. Szerintük tízszer többet fizetnek az éves parkolásért, mint más kerületekben élők. A VIII. kerületben az első autóra alapesetben az ,,A” zónában 30 ezer, a ,,B” zónában 24 ezer, a C zónában pedig 18 ezer forint a díj.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.