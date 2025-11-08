Folytatása lehet a nyilvánosságra került drogos videónak + videó
2025. november 08., szombat 19:30
| Hír TV
Kocsis Máté közösségi oldalán azt írta: Vajon Pikó András mit fog kitalálni, ha kikerül a “híres” teljes felvétel Horváth Alexander kóla-partijáról? A drogbotrány miatt a józsefvárosi politikus lemondani kényszerült posztjáról, most azonban saját megüresedő helyére újra pályázik és indul az időközi önkormányzati választáson.
A nosztalgiázni vágyók az Utasellátó működése során használt étkezőkocsik mellett egyedi és különleges összeállítású szerelvényeket tekinthettek meg. A szervezők a gyerekekre is gondoltak, őket mézeskalács-festéssel, karácsonyfadísz-készítéssel, és papírvonat építéssel várták.
Sikerült megvédeni a rezsicsökkentést és lesz Békecsúcs Budapesten - többek között ebben a két kérdésben is megállapodás született Donald Trump és Orbán Viktor között Washingtonban. Bár az itthoni ellenzék igyekszik minél inkább csökkenteni a találkozó jelentőségét, a nemzetközi sajtó egyértelmű és jelentős diplomáciai sikerként könyveli el!
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.