Folyamatosan változtatja az álláspontját Magyar Péter + videó

Legfrissebb híreink Újabb késelés történt a finnországi Oulu bevásárlóközpontjában Újabb rasszista indíttatású késes támadás történt kedd este az észak-finnországi Oulu városban, ugyanabban a bevásárlóközpontban, amelyben hat napja egy szélsőjobboldali hátterű férfi késsel súlyosan megsebesített egy 12 éves gyermeket - közölte szerdán a rendőrség. Orbán Viktor a Mercedes vezérigazgatójával tárgyalt Orbán Viktor miniszterelnök szerdán a Mercedes-Benz Group AG stuttgarti székhelyén munkaebéd keretében megbeszélést folytatott Ola Källenius vezérigazgatóval, a cég igazgatótanácsának elnökével - tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke.