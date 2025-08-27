Folyamatosan támadják Magyar Péterék az egészségügyet + videó

A Tisza pártnak nincs meg a szakértelme az egészségügyhöz, mégis folyamatosan támadják azt - erről beszélt az egészségügyi államtitkár a Harcosok Órájában. Takács Péter rávilágított, hogy a kormány folyamatosan fejleszti az egészségügyet, a várakozási idő számos műtétnél lecsökkent, és a Magyar Falu Programban 625 orvosi rendelő is megújult.
