Folyamatosan mérni fognak a rendőrök az Árpád-hídon + videó

A balesetek megelőzése a közlekedési morál és a közlekedésbiztonság javítása érdekében a Budapesti Rendőr-főkapitányság vezetése az Árpád híd és annak lokációjában az ellenőrzések fokozása mellett döntött. Újabb sebességmérésre alkalmas helyszíneket jelöltünk ki. továbbá a már jól ismert civil autót is bevetettük, illetve a mozgás közbeni sebességmérésre alkalmas készülékeinket is használjuk.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság most átfogó akciót indít a száguldozók ellen. Közlésük szerint az autósok a hét minden napján, bármikor számíthatnak sebességmérésre az Árpád-hídon, akár rendőri jelzés nélküli gépkocsikból is, mondta a BRFK közlekedésrendészeti főosztályának megbízott vezetője.

