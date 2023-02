Folyamatosan fejlesztik Nógrád vármegyét is

Megosztás itt:

Felújított szolgálati lakás Nagylócon - a Nógrád Vármegyei községben több mint 16 millió forintból, a Magyar Falu Programban korszerűsítettek a régi épületet, ahová hamarosan egy fogorvos és családja költözik.

A varsányiak is ünnepelhettek hétfőn. A Hunyadi Mátyás Általános Iskola felújított épületének átadásán. Az intézmény egy új emeletet is kapott, így a környékbeli diákoknak is modern körülmények között tudnak oktatást biztosítani.

Folyamatosan zajlik országszerte a varsányihoz hasonló iskolaközpontok kialakítása, idén még 20 felújított intézményt adnak át.