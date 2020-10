2079 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 63 642-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma.Elhunyt 63 többségében idős, krónikus beteg, így a halottak száma 1535-re emelkedett, 16 646-an meggyógyultak. Rendkívül intenzíven terjed a járvány, megfékezésére csak akkor van esély, ha mindenki felelősen jár el – mondta Müller Cecília országos tisztifőorvos. 202-en fertőződtek meg koronavírussal a Veszprém Megyei Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézményében. 9 beteget kezelnek jelenleg kórházban, a többi ellátott állapota kielégítő vagy tünetmentes – írja az Index. Sem a járvány első, sem a második szakaszában nem lehetett számítani az ellenzékre, inkább álhíreket és kamuvideókat gyártottak – mondta Nacsa Lőrinc, a KDNP frakciószóvivője Magyarország élőben című műsorunkban. Egy héten belül minden háziorvoshoz eljut a gyerekeknek adható négy komponensű influenza elleni védőoltás – mondta Magyarország élőben című műsorunkban a Nemzeti Népegészségügyi Központ osztályvezetője. Galgóczi Ágnes közölte: folyamatos az oltóanyag kiszállítása, a vakcinát nem lehet patikában kapni, azt a háziorvosnál lehet igényelni. A Fidesz felszólította a DK-t, hogy valljon színt az erzsébetvárosi áramlopási üggyel kapcsolatban: ki tudott a bűncselekményről és hová ment az így szerzett pénz. Nem vállalja a DK az erzsébetvárosi áramlopási ügy politikai felelősségét - írja a Magyar Nemzet. A lap forrásai szerint a visszaélés bizonyított, így kezdődhetnek a baloldali városvezetést érintő kihallgatások. A kormányzati intézkedéseknek köszönhetően folyamatosan csökken az álláskeresők száma, az elmúlt napokban 300 ezer közelébe esett vissza a számuk - közölte Bodó Sándor, az ITM foglalkoztatáspolitikai államtitkára. Ütemterv szerint halad a haderőfejlesztés - jelentette ki Benkő Tibor honvédelmi miniszter az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának ülésén. A minisztérium azon dolgozik, hogy az ország visszanyerje a növekedési lendületét, javaslatot dolgoznak ki a pénzügyi visszarendeződésre - mondta éves meghallgatásán Varga Mihály pénzügyminiszter az Országgyűlés költségvetési bizottságában. Az emberiség történetében új korszak, Eurázsia kora következik, amelynek előretörését a koronavírus-járvány is felgyorsítja - mondta Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke a Budapest Eurázsia Fórum 2020 című, online konferencián. Magyarország már 2010-ben felismerte, hogy a Kelet gazdasági jelentősége a jövőben növekedni fog, és meghirdette a keleti nyitás politikáját, amiért az országot sok támadás érte - mondta a külügyminiszter a Budapest Eurázsia Fórum 2020 című konferencián. Csaknem tízmilliárd forint többlettámogatást kap a falugazdász program - jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely közölte: a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara keretében működő program többszázezer gazdának nyújt segítséget és naprakész információkat többek között az európai uniós pályázatok kapcsán. A magyar gazdák a rendkívüli természeti és környezeti viszonyok közt is eredményesen helytálltak - jelentette ki Nagy István agrárminiszter az Országgyűlés mezőgazdasági bizottsága előtti éves meghallgatásán. Innovációs és Technológiai Minisztérium: Két pályázati konstrukcióban indul a Tisztítsuk meg az országot! projekt. A kisebbségi ügyek nem tekinthetők belügynek egyetlen létező európai és nemzetközi jogszabály szerint sem - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalán. Szijjártó Péter közölte: az ukrán külügyminisztérium két magyar - valószínűleg kormányzati - tisztségviselőt ki akar tiltani Ukrajnából arra hivatkozva, hogy beleavatkoztak az ukrán belpolitikai folyamatokba. Gratulált Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes Brenzovics Lászlónak, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnökének a választási sikereikhez. A magyarok mindig is a szabadság hazájaként gondoltak az Amerikai Egyesült Államokra - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök Budapesten, George H. W. Bush néhai amerikai elnök Szabadság téri szobrának avatásán. Szorítunk Donald Trump amerikai elnök újabb győzelméért és gratulálunk az új amerikai alkotmánybíró megválasztásához - mondta Orbán Viktor miniszterelnök, amikor kitüntette David B. Cornsteint, az Egyesült Államok távozó budapesti nagykövetét. Az amerikai szenátus megszavazta Amy Coney Barrett konzervatív alkotmánybíró jelöltségét. Donald Trump amerikai elnök üdvözölte a döntést. Az Európai Unió nem tudja megállítani a migrációs hullámot az észak-afrikai országok nélkül - hangsúlyozta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Algírban. II. János Pál pápa és Ronald Reagan szobrait is meggyalázták a szélsőbaloldali tüntetők Lengyelországban. Az elmúlt napokban több hasonló eset is történt, amikor a volt pápa emlékműveit meggyalázva provokálták a katolikus egyházat. Az iráni külügyminisztérium bekéretett egy francia diplomatát a Franciaországban nemrég megjelent, Mohamed prófétát ábrázoló karikatúrák miatt, amelyeket a szaúdi külügyminisztérium is bírált. Több iszlám országban tüntetéseket tartottak, amelyeken a demonstrálók Emmanuel Macron francia elnököt is ostorozták. Világszerte már 43,4 millió ember fertőződött meg koronavírussal, a halálos áldozatok száma 1,1 millió, a gyógyultaké pedig 29,2 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Kissé lassult a koronavírus-fertőzés terjedése Ukrajnában, egy nap alatt kevesebb mint hétezer új beteget azonosítottak, az elhunytak száma viszont ismét meghaladta a százat, az aktív betegeké pedig a kétszázezret. A cseh kormány felkéri a képviselőházat, hogy hagyja jóvá a szükségállapot egy hónappal való meghosszabbítását - közölte Andrej Babis miniszterelnök. Bosznia-Hercegovina mindkét országrészében szigorítottak a koronavírus-járvány megfékezése érdekében hozott intézkedéseken - közölte a Nezavisne Novine című szarajevói napilap. Lakhelyelhagyási tilalmat vezetett be a szlovén kormány a koronavírus terjedésének megfékezésére. Spanyolországban elmúlt 24 órában 5217 új fertőzöttet igazoltak. A koronavírus-járvány miatt be-, illetve kilépési korlátozásokat léptetnek életbe a tartományok. Az ENSZ Biztonsági Tanácsa és az ENSZ-közgyűlés bizottságai visszatérnek a videokonferenciás munkarendre, miután az egyik tagország missziójában többen elkapták a koronavírust. Oroszországban szerdától este 11 és reggel hat óra között nem lehetnek nyitva a showműsoros szórakozóhelyek és az éttermek a járványhelyzet súlyosbodása miatt. Torinóban, Milánóban, Nápolyban és több más olasz nagyvárosban utcai megmozdulások voltak a járványügyi szigorítások első estéjén, a belügyminisztérium nemzetbiztonsági riasztást adott ki. Recep Tayyip Erdogan török elnök feljelentést tett Geert Wilders, az iszlámellenes holland Szabadságpárt vezetője ellen sértő Twitter-bejegyzése miatt - jelentette az NTV török hírtelevízió. Egy bolíviai bíróság visszavonta az elfogatóparancsot a hazájából elűzött volt államfő, Evo Morales ellen, aki közben egy interjúban megerősítette, hogy haza fog térni, de nem kíván pályázni állami tisztségre. Terrorcselekményeknek minősíthetők egyes tüntetők szélsőséges akciói - idézte a fehérorosz állambiztonsági bizottság nyilatkozatát a BelTA hírügynökség. Pokolgép robbant az északnyugat-pakisztáni Pesavar egyik Korán-iskolájában, hét gyerek meghalt, csaknem 70-en megsebesültek, sokan súlyosan. Agyonlőtt a rendőrség egy késsel felfegyverkezett, 27 éves fekete férfit Philadelphiában, ami olyan erőszakos tiltakozást robbantott ki, hogy megfékezésében harminc rendőr megsérült. Atomenergia nélkül gyakorlatilag nem valósíthatóak meg a globális klímacélok - jelentette ki Rafael Grossi, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség főigazgatója. Kalifornia déli vidékein Gavin Newsom kormányzó rendelete nyomán kilencvenezer embernek kellett elhagynia az otthonát a tűzvészek miatt. Két ember meghalt és 12 halász eltűnt a Fülöp-szigeteken végigsöprő tájfunban. Közben Vietnamban már készülnek a vihar érkezésére. Huszonnyolc határsértőt találtak egy német teherautóban a magyar és román rendőrök a csanádpalotai autópálya-határátkelőhelyen. Nem jogerősen egy hónapra letartóztatta a Veszprémi Járásbíróság azt a lengyel embercsempészt, aki tizenegy migránst szállított egy kisbuszban szombaton. Két év felfüggesztett fogházra ítélt a Kecskeméti Járásbíróság előkészítő ülésen egy orgoványi nőt, aki két évvel ezelőtt elütött két, járdán sétáló férfit, akik közül az egyik belehalt sérüléseibe. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársai mintegy hétezer üveg, 137 millió forint értékű hamis parfümöt foglaltak le az M1-es autópályán. Szerdán a selejtezőkkel megkezdődik Győrben a szombatig tartó Papp László ökölvívó országos bajnokság. Szigorú óvintézkedések mellett rendezik pénteken és szombaton a tornászok országos bajnokságát a budapesti Központi Tornacsarnokban.