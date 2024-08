Megosztás itt:

Legutóbb három nappal ezelőtt történt nagyobb baleset, amikor egy hármas karambolról számoltak be, mentők érkeztek a helyszínre. Viszont nem csak a balesetek és az ilyenkor létrejövő sávlezárások lassítják a forgalmat, hanem az ugy nevezett katasztrófaturisták is, akik bámészkodásuk miatt lassan haladnak. Ilyenkor sokan videó felvételt is készítenek.