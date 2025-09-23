Keresés

Belföld

Folyamatban van a nyomozás Magyar Péter bennfentes kereskedésének ügyében + videó

2025. szeptember 23., kedd 15:00 | HírTV

Az ügy jelenlegi állásáról Budai Gyula, a Fidesz országgyűlési képviselője beszélt.

  • Folyamatban van a nyomozás Magyar Péter bennfentes kereskedésének ügyében + videó

Budai Gyula: "Én azt gondolom, hogy hamarosan megtudhatjuk majd azokat az információkat, amely ebben az ügyben keletkezett, tekintettel arra, hogy a Magyar Nemzeti Bank már elég régen folytatja ezt az eljárást, az én információim szerint 2024 őszétől folyik a az eljárás a Magyar Péter által vásárolt Opus Global részvények tekintetében és ugye lassan az eljárás végére érünk."

