Budai Gyula: "Én azt gondolom, hogy hamarosan megtudhatjuk majd azokat az információkat, amely ebben az ügyben keletkezett, tekintettel arra, hogy a Magyar Nemzeti Bank már elég régen folytatja ezt az eljárást, az én információim szerint 2024 őszétől folyik a az eljárás a Magyar Péter által vásárolt Opus Global részvények tekintetében és ugye lassan az eljárás végére érünk."
Belföld
Folyamatban van a nyomozás Magyar Péter bennfentes kereskedésének ügyében + videó
2025. szeptember 23., kedd 15:00 | HírTV