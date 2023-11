Földi László: Ha a migránsokat beengedjük a kontinensre, az az európai emberek halálát eredményezi + videó

Megosztás itt:

Ez a mostani föllángolás, amelyet látszólag az izraeli palesztin ütközet váltott ki, ennek az előzménye nagyon egyszerű - erről beszélt az Információs Hivatal műveleti igazgatója a Bayer show-ban. Földi László szerint az a fajta erőtér, amelyet olajdollárnak hívnak, az arab világnak a gazdasági erőtere.

A szakértő hangsúlyozta: amit látni lehet azt egy évtizedekkel ezelőtt végiggondolt egy stratégia része.

Ennek egyik célja Európa elfoglalása.

Földi László szerint Európa vezetőinek most már mindent félre kell tenni abban a logikában, hogy itt miért is történt a migráció, mert most már az életünkről van szó.

A titkosszolgálati szakértővel készült teljes beszélgetés vasárnap este 21 óra 10 perctől látható a Bayer show-ban.