2025. 10. 14. Kedd Helén napja
Fókuszban a kormányzat által elindított Mentál Pajzs program

2025. október 14., kedd 11:18 | MTI
Nagyon fontos az, hogy gyermekeink egészséges fejlődése biztosított legyen, ezért indult el a Mentál Pajzs program, amely a fiatalok lelkiállapotával foglalkozik - hangsúlyozta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára kedden a Fejér vármegyei Sárbogárdon.

Koncz Zsófia elmondta, hogy a program szorosan kapcsolódik Magyarország egészségvédelmi szűrőprogramjához és a Kopp Mária Intézeten belül indult el. Jelezte, Sárbogárd az első helyszín, ám innentől kezdve minden alkalommal, amikor a szűrőprogram egy-egy településre elmegy, ott elérhető lesz a prevenciós jellegű Mentál Pajzs program is.

Az államtitkár fontosnak nevezte, hogy a családok ne csak erősek, hanem boldogok is legyenek, ehhez nagyon sokat tud hozzáadni, ha a mentális egészséggel, a lelki egészséggel külön foglalkoznak.

Forrás: MTI

 

Fotó: MTI

 

 

