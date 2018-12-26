2018. december 26.,
szerda, István napja

Fokozottan kell figyelni a háziállatokra Szilveszterkor

Hír TV

2018. december 26., szerda 15:51

Fokozott figyelemre intik a következő időszakban az állattartókat az állatvédők a szilveszteri tűzijátékok és petárdák miatt. Minden évben házi kedvencek százai kóborolnak el ijedtükben otthonról. A közleményükben felhívják a figyelmet, hogy a kertben tartott állatok esetében fontos gondoskodni arról, hogy biztonságos, zárt helyen legyenek, akár a lakásba is érdemes lehet beengedni őket. A szakértők azt hangsúlyozzák, hogy a láncra kötés nem megoldás, hiszen egy rémült kutya ijedtében akár meg is fojthatja magát.

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