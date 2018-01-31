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Fokozott rendőri ellenőrzés alatt lesz Magyarország

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2018. január 31., szerda 21:52, frissítve: szerda 22:49

Öt hónapig fokozott rendőri ellenőrzés alatt lesz az egész ország. Papp Károly országos rendőrfőkapitány a február elseje nulla órától egészen június 30-a éjfélig tartó öt hónapos időszakra rendelte el a fokozott ellenőrzést. A Police-on megjelent közlemény szerint a jogsértő cselekmények megelőzése, felderítése, illetve megszakítása érdekében van szükség a kiemelt rendőri figyelemre.

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