Fokozódik a baj, víz alá került a parajdi sóbánya idegenforgalmi részlege is + videó

Ahogy a Magyar Nemzet is beszámolt róla, súlyos természeti katasztrófa sújtja Parajdot, május 5-én a megáradt Korond-patak vize betört a híres sóbányába, amely Székelyföld egyik leglátogatottabb turisztikai látványossága volt. Már szerdán lehetett sejteni, hogy baj közeleg, csütörtökre virradóra a víz betört a sóbánya alsóbb szintjeire is. Nyágrus László, Parajd polgármestere megerősítette, hogy a látogatóközpont szintjeit is elérte az ár. Tájékoztatása szerint a föld alatti étterem sincs biztonságban.

A parajdi sóbányában jelenleg is folynak a védekezési munkálatok

A víz május 5-én kezdett el beáramlani a bányába. Bár több próbálkozás is történt a Korond-patak vízének feltartóztatására, a keddi nagy esőzések után a patak áttörte a medrében lévő geotextilt, és azóta akadálytalanul áramlik a mélybe. A bányában dolgozók most azon fáradoznak, hogy a Telegdy-szárnyat megóvják a víztől.

A Maszol által megszólaltatott kutató szerint az árvízveszély régóta ismert, már a 2007 és 2009 között zajló vizsgálatok is rámutattak erre. A mérések akkor több szivárgásveszélyes pontot azonosítottak a sóbánya térségében. Egyes szakértők agyaggal történő szigetelést javasoltak, de már akkor is figyelmeztettek, hogy ez csak ideiglenes megoldás, hosszú távon nem garantál megbízható védelmet.

A helyi lakosok többsége úgy véli, hogy a mostani krízis megelőzhető lett volna.

A bányában kialakult helyzet nemcsak a létesítmény jövőjét, hanem a teljes közösség megélhetését is veszélyezteti, hiszen ez Hargita megye legfontosabb turisztikai célpontja.

Forrás: Magyar Nemzet

Fotó: MTI

Videó: Euronews/YouTube