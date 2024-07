Fokozatosan vezetik be az országos egészségügyi, egységes, digitális időpontfoglaló rendszert

Gondoltak azokra is, akiknek nincs okostelefonjuk, számukra az ország egész területéről hívható 1812-es egészségvonalon reggel 6 és este 10 óra között állnak rendelkezésre munkatársaik az időpontfoglalásra, így ők is tudnak előjegyzéseket fogadni a szakrendelőkbe - mondta.

Hozzátette: emellett működnek a hagyományos időpontfoglalási módok is, így továbbra is van lehetőség személyesen, telefonon vagy akár emailben is időpontot kérni az orvosokhoz a szakrendelésekre.

