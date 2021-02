Fokozatos enyhülés várható, de az esernyő jó ha kéznél van

Kezdődik a vakcinára regisztráltak oltása - jelentette be a kormányszóvivő a Kossuth rádióban. Szentkirályi Alexandra elmondta: a legidősebbeket kezdik el oltani. Azok pedig, akik eddig nem regisztráltak, továbbra is megtehetik a vakcinainfo.gov.hu honlapon. Át kell dolgozni az e heti oltási tervet, ugyanis a várt 18 ezer Moderna-vakcina helyett, csak kevesebb mint 11 ezer jött - közölte az országos tiszti főorvos. 1124 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 368 710-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 54 többségében idős, krónikus beteg, így a halottak száma 12 578 főre emelkedett. A koronavírus-fertőzés megelőzésében is segíthet majd az állatokon már tesztelt magyar készítmény - mondta Kacskovics Imre immunológus, az ELTE természettudományi karának dékánja. Az operatív törzs arra kéri a lakosságot, hogy továbbra is tartsa be a hatályban lévő védelmi intézkedéseket - mondta az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője. A Századvég felmérése szerint a magyarok 80 százaléka egyetért azzal, hogy az oltási rendet mindenkinek be kell tartania, illetve meg kellene tiltani, hogy politikusok és közszereplők az időseket, krónikus betegeket megelőzve juthassanak oltáshoz. Határozatképtelen volt az Országgyűlés ellenzék által kezdeményezett rendkívüli ülése. Az ellenzéki frakciók a koronavírus-járvány kezelését célzó, szerintük elégtelen kormányzati intézkedéseket vitatták volna meg. A Fidesz és a KDNP nem vett részt az Országgyűlés rendkívüli ülésén, mert politikai blöffnek tartotta az ellenzéki pártok kezdeményezését. Elmaradt az éttermek tiltakozó akciója. A Hír TV által megkérdezett tulajdonosok azt mondták: bár a tartalékaik elfogytak, a nyitásnak nem lett volna értelme. A magyar felsőoktatás megújítása és versenyképessé tétele nemzetstratégiai kérdés - mondta Stumpf István kormánybiztos a Kossuth rádióban. A babakötvény továbbra is az egyik legmagasabb hozamú megtakarítási forma, hétfőtől éves kamatszintje 6,3 százalék - hangsúlyozta Varga Mihály pénzügyminiszter. KSH: Tavaly novemberben az export euróban kifejezett értéke 7,9, az importé 2,6 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz mérve. A külkereskedelmi mérlegtöbblet 507 millió euróval emelkedett és 836 millió eurót tett ki. A világszintű nehézségek ellenére Magyarország tömegével védte meg a munkahelyeket - jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter Budapesten, a faipari termékeket gyártó Falco Zrt. beruházásának bejelentésekor. Szijjártó Péter szerint a magyar munkahelyeket a beruházásösztönzésre építő gazdaságstratégia mentette meg. A kormány ennek megfelelően 1,2 milliárd forinttal járul hozzá a Falco 8,2 milliárd forintos fejlesztéséhez. A Hydro Extrusion Hungary Kft. székesfehérvári gyára 2,8 milliárd forintból fejleszt, a két beruházáshoz a kormány 950 milliós támogatást biztosít - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter, Székesfehérváron. Betiltanák a magyar himnuszt Kárpátalján. Egy törvénymódosító indítvány szerint Ukrajnában tilos lenne külföldi állami himnuszok éneklése és lejátszása is - erről ír a Magyar Nemzet. A lap emlékeztet: a javaslat újabb arculcsapásként érkezett, alig néhány nappal azután, hogy Szijjártó Péter Kijevben tárgyalt arról, hogyan lehet közelebb hozni a két ország álláspontjait. A demokratikus nemzeti kormányok az utolsó védőbástyát jelentik Brüsszel központosító törekvései, valamint Soros György és a nemzetközi óriáscégek által épített globális utópia ellen - mondta Kövér László, az Országgyűlés elnöke a DoRzeczy lengyel lapnak. A világon 102,9 millió fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 2,2 millió, a gyógyultaké 57 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem közép-európai adatai szerint. Akár orosz és kínai vakcinával is lehet küzdeni a koronavírus-járvány ellen, mert nem a szérum származási helye a döntő, hanem a hatékonysága és a biztonságossága - mondta a német szövetségi egészségügyi miniszter, Jens Spahn. A bejelentések ellenére nem nyitották meg a vendéglátóhelyeket a tulajdonosok Horvátországban, tiltakozásul a járványügyi korlátozások ellen, de nagyszabású tüntetésre készülnek szerdán - közölte az N1 horvát kereskedelmi hírtelevízió. Ukrajnában az elmúlt 24 órában 2030-ra csökkent a regisztrált új koronavírus-fertőzések száma. Szerbia összesen 11 millió adag vakcinát szerez be - közölte Ana Brnabic miniszterelnök. Törökországban meghaladta a kétmilliót azoknak a száma, akiknek az új, SARS-CoV-2 koronavírus elleni tömeges oltás keretében már beadták a vakcinát. Izrael átadott kétezer adag koronavírus elleni vakcinát a Palesztin Nemzeti Hatóságnak - jelentette a Jediót Ahronót című újság. Görögországban visszaálltak a tantermi oktatásra a középiskolák, miközben a koronavírus új variánsainak terjedése miatt az athéni kormány több térségben újra szigorítani kényszerült az óvintézkedéseken. Olaszországban megteltek a bárok, a presszók és az éttermek teraszai a három hónapja tartó szigorú korlátozások oldásának első napján, és hosszú sorok álltak az újraindulást ünneplő múzeumok bejáratainál is. A koronavírus-járvány miatti állami támogatások egyhavi megvonásával sújtja a francia kormány azokat a vendéglátóhelyeket, amelyek helyben, az asztaloknál szolgálják ki a vendégeiket - jelentette be Bruno Le Maire gazdasági miniszter. Meghaladta a 400 milliót azoknak a vakcináknak a száma, amelyeket a brit kormány a koronavírus elleni oltási kampányhoz megrendelt. Ismét zavargásokat jelentettek Libanon második legnagyobb városából, Tripoliból, ahol a szigorú járványügyi korlátozások miatt dühös tüntetők a rendőrökkel is összecsaptak. Egy éven át tartó szükségállapotot hirdetett a mianmari hadsereg azt követően, hogy több társával együtt őrizetbe vette az ország de facto vezetőjét, Aung Szan Szú Kjit. A katonai hatalomátvétel elleni lakossági tiltakozásokra szólított fel Mianmarban a törvényes kormánypárt, a Nemzeti Liga a Demokráciáért, az ENSZ főtitkára pedig élesen elítélte a hadsereg fellépését. A mianmari hadsereg közölte, hogy „szabad és tisztességes választást” tartanak, amelyet követően átadják a hatalmat a győztes pártnak. Több mint ötezer embert vettek őrizetbe a hatóságok Oroszországban az Alekszej Navalnij letartóztatott ellenzéki politikus támogatására megtartott, a hatóságok által nem engedélyezett tüntetéseken. Európai uniós vezetők felszólították a mianmari hatalomátvételért felelősöket a 2020 novemberében tartott választások eredményének tiszteletben tartására, az alkotmányos rend visszaállítására. Az orosz főügyészség támogatni fogja a moszkvai tárgyaláson a büntetés-végrehajtás kezdeményezését, hogy a bíróság változtassa letöltendőre Alekszej Navalnij ügyében az úgynevezett Yves Rocher-ügyben kiszabott felfüggesztett szabadságvesztést. Életbe lépett Oroszországban az a törvény, amely a közösségi média működtetőit tartalmak blokkolására kötelezi, egyebek közt arra, hogy ne tegyék lehetővé résztvevők toborzását nem engedélyezett tüntetésekre. Öngyilkos merénylő felrobbantotta fel magát egy mogadishui szállodánál, majd társai behatoltak az épületbe. Kilencen meghaltak, többen megsebesültek - közölte a szomáliai rendőrség. Lezárta a rendőrség Toulon belvárosát, miután bejelentést kaptak arról, hogy egy levágott emberi fejet találtak egy dobozban - egy embert letartóztattak. 295 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök és katonák péntektől vasárnapig - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság. Őrizetbe vettek két férfit, akitől negyedmilliárd forint értékű kábítószert foglaltak le Budapesten - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter feljelentést tesz és polgári pert indít két ellenzéki hírportál ellen álhírterjesztés vádjával, mert valótlanul állították, hogy köze van a szerencsi időközi választás győzteséhez, Koncz Zsófiához. „A cikk minden alapot nélkülöző hazug állítása durván megsérti Koncz Zsófia és férje magánélethez való jogát, valamint az én személyiségi jogaimat is” - közölte Gulyás Gergely. Országos Vízügyi Igazgatóság: Évente legalább 200-300 hektárról kellene levágni a nádat a Balatonnál, ennek ellenére idén csak körülbelül 23 hektáron kezdődhet meg a szokásosnál később, februárban az aratás a balatoni nádgazdálkodási terv szerint. Jelentős késéssel közlekednek a vonatok a Budapest-Győr vonalon, miután a Keleti pályaudvarról Sopronba tartó Lővér InterCity 12 órakor Tatabánya állomás váltókörzetében egy kocsi első két tengelye kisiklott - közölte a Mávinform. Fucsovics Márton legyőzte Marco Cecchinatót a Murray River Open elnevezésű melbourne-i tenisztorna első fordulójában. Az Európai Kézilabda Szövetség döntése nyomán szombaton kerül sor az eredetileg csütörtökre kiírt MOL-Pick Szeged - Paris Saint-Germain csoportmérkőzésre a férfi Bajnokok Ligájában. Több mint ezer résztvevőt várnak május közepén Szegedre, az európai olimpiai pótkvalifikációs versenyre és a közvetlenül utána következő világkupára - közölte a Magyar Kajak-Kenu Szövetség.