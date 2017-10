Főként szakmunkások és diplomások hagynák itt az országot

A kutatás szerint főként a szakmunkások és az egyetemi végzettségűek mennek el, és sokan nem is tervezik, hogy visszajönnek. Egyes kistelepüléseken már most minden feladatot közmunkások látnak el, a hazai kis- és középvállalkozók pedig évek óta panaszkodnak arra, hogy nem találnak képzett és tapasztalt munkaerőt.

Területrendezés, kertészkedés, ács- és kőművesmunka – a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Tornanádaskán mindenki dolgozik. A nyolcszáz lelkes faluban az összes teendőt közmunkások végzik, szakember szinte nincs.

„Oda kell figyelnünk egy kicsit, mert most már úgy gondolom, hogy országos szinten van probléma, és nemcsak óvónőből, tanárnőből, hanem egyéb szakmunkásból is. Ez ugyanúgy, mint ahogy Rómában elkezdődött ugye kisebb településeken, ez most ugyanúgy megkezdődött kisebb településen, Tornanádaskán, és ez megy beljebb Miskolcig, aztán előbb utóbb kopogtat Budapest ajtóin is a hiány a villanyszerelőkből és az egyéb szakmunkásokból is” – mondta Beri Tamás, Tornanádaska polgármestere.

Az Ózdi Járásban a statisztikai adatok szerint hatezerrel élnek kevesebben, mint tíz éve. A népességfogyás kétezer fő volt, így tehát négyezren költözhettek el az ország valamelyik fejlettebb szegletébe vagy külföldre. Az eykori bányászvárosból egy orvos házaspár Dubaiba vándorolt ki. A férj azt kérte, hogy arcát ne mutassuk.

„Magyarországon ugye volt lakáshitelünk, meg ilyen hitel, olyan hitel, és kilátás sem volt arra, hogy két orvos, úgy, hogy két munkahelyen dolgoztunk, háziorvosi praxisban, illetve kórházban altattunk, a maximális túlórakeretet, a 240 órát is kihasználva sem volt arra kilátás, hogy húsz éven belül vissza tudjuk ezeket a hiteleket fizetni, és érdemben javuljon az életszínvonalunk” – nyilatkozta.

A fiatalok mellett egyre több idős ember keresi külföldön a boldogulást. Solymosi János 61 évesen ment ki Németországba. Itthon közalkalmazott volt, odakint műszaki munkát végez.

„Megdöbbentem, hogy két hétre kaptam annyi fizetést, mint az önkormányzattól két hónapra. Tehát ez mondjuk fémjelzi a keresetet, illetve a közalkalmazottak bérét” – fogalmazott Solymosi János.

Egy idei közvélemény-kutatás szerint az átlag magyarnak hat olyan közeli hozzátartozója van, aki elhagyta az országot. A kutatás azt is megmutatta, hogy 1,2 millió magyar tervez a jövőben tartós külföldi munkavállalást.