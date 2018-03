Fókára is szívesen vadászott volna Semjén

Nemcsak jegesmedvére, fókára is szívesen lőtt volna Semjén Zsolt. Ez derült ki a kereszténydemokrata politikus és a vadászatszervezők közötti levelezésből – írta a Magyar Nemzet. A lap birtokába került dokumentumok szerint 2014-ben felmerült, hogy a rénszarvasvadászat mellett egy háromnapos tengerparti fókavadászatra is van lehetőség. Semjén Zsoltot érdekelte volna az út, de végül nem lett semmi a vadászatból. Az üggyel egyébként már a svéd sajtó is foglalkozik: a legnagyobb napilapnál jelentkezett egy svéd férfi, aki azt állítja, hogy a miniszterelnök-helyettes az ő szarvasát lőtte le engedély nélkül. A Magyar Nemzetnek nyilatkozó vadászatszervezők ezt cáfolták.