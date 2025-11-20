Főispáni döntés jöhet: Sára Botond figyelmeztet, a főpolgármesternek december 8-ig van ideje, különben vége a játéknak + videó
Megosztás itt:
2025. november 20., csütörtök 17:40
| Hír TV
Amikor a városvezetés a rúdtánchoz hasonlít: Karácsony Gergely kétségbeesett pótcselekvése a csúcsra járt. A főpolgármesternek kötelező helyettest jelölnie, és a kalapból ismét a luxusnyaralásairól elhíresült Tüttő Kata neve került elő. Sára Botond, a kormányhivatal vezetője figyelmeztetett: a határidő ketyeg, és ha a közgyűlés képtelen dönteni, a törvény erejénél fogva a főispán fogja kinevezni a helyettest.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.