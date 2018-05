Fodor Gáborék is átverve érzik magukat

A kompromisszumok áldozatai lettek, és átverve érzik magukat a Liberálisok – nyilatkozta Fodor Gábor a Hír TV Egyenesen című műsorában. A párt elnöke szerint képviselőjük, Bősz Anett azért lépett ki a Párbeszéd-frakcióból, mert szocialistákkal alkotott pártszövetségük több politikai döntésből is kihagyta őket. Fodor Gábor elmondta, hogy a támogatásról szóló megállapodás értelmében a szocialisták 4 éves költségvetéséből 5 százalékot kaptak volna.

„Megállapodtunk, már előtte, akkor is, hogy az ügyeket közösen intézzük, hiszen 3 párt szövetségéről volt szó. Mi erős meglepődéssel láttuk itt a részletekről, hogy hogyan fog működni később a két frakció együtt, hogyan születnek döntések, hogyan születnek olyan döntések, amelyek egyébként minket is befolyásolnak, korlátoznak, sőt, ha úgy tetszik, jelentős politikai pályára terelnek minket. Ezekből minket teljesen ki hagytak, eleve az ezzel foglalkozó tárgyalásokból is kizártak minket, utólag kaptunk róla csak értesítést” – állította Fodor Gábor.

