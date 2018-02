Fodor: Belső harc miatt nem kaptam helyet

Az MSZP kongresszusa a hétvégén arról döntött, hogy a Liberálisok ügyvivője, Bősz Anett kapja majd a közös lista 15., még bejutásra esélyes helyét. Az újság úgy tudja, Fodor Gábor ma egyeztet az MSZP–Párbeszéd vezetésével arról, elfogadják-e a Liberálisok az ajánlatot. Az ugyanakkor már egészen biztos, hogy a szavazólapokon nem lesz ott a Liberálisok logója, mert a pártok nem vállalták a 15 százalékos bejutási küszöböt.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A szocialista Bárány Balázs reggeli műsorunkban megadta a választ Fodor Gábornak. Az MSZP elnökségi tagja azt mondta, a Liberálisok elnöke megosztóbb személyiség, mint Bősz Anett, ezért kerülhetett fel az ügyvezető neve hétvégén az MSZP–Párbeszéd lista befutónak számító 15. helyére. Bárány azt mondta, nem hiszi, hogy Fodorék ne fogadnák el ezt az ajánlatot, és üdvözölte, hogy a Liberálisoknál is sorcsere zajlik.

Fodor Gábor egy lényegesen megosztóbb személyiség, mint Bősz Anett, szerintem a Magyar Liberális Párt is jobban jár vele, hogy ha Bősz Anettet tolja előtérbe, és nem Fodor Gábort. Hogyha az ember változást szeretne elérni a politikában, akkor a változást sokszor saját magán is kell kezdeni. Az én pártomra szokták azt mondani, hogy folyamatosan megújul – ennek egyébként van is alapja, ennek a kritikának, már ha ez kritika, szerintem egyébként dicséret. Örülök annak, hogy a Liberálisoknál is most történt, nem tudom, lehet-e ezt sorcserének hívni, nem szeretnék nagyon belemenni a Liberálisok terminológiájába, de én azt gondolom, hogy nem magától értetődő, hogy mindig csak az első számú vezetőnek lehet helye egy listán az első helyen – mondta el Bárány.

Tekintse meg a teljes interjút!