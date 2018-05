„Főállású anyákat” támogatna a kormány

„Szeretnénk, hogyha a lányaink pedig az önmegvalósítás legmagasabb minőségének azt tartanák, hogyha unokákat szülhetnének nekünk” – Kövér László házelnök a Fidesz 2015-ös kongresszusán ismertette véleményét arról, hogy mi is egy nő feladata az életben. A kormányzati szemlélet a következő ciklusban is változatlan. A családügyi államtitkár is többször hitet tett a főállású anyaság mellett. A Hír TV kérdésére Novák Katalin szombaton is azt mondta: lehetőséget akar kínálni a kormány azoknak a nőknek, akik úgy döntenek, hogy az egész életüket az anyaság tegye ki.

„Én arról beszéltem, hogy lehessen egy olyan pályát is választani egy édesanyának, hogy a kiteljesedést, a legfőbb célját abban látja, hogy a családjának hátteret teremtsen, legyen ez olyan, amit támogatunk, és amire lehetősége nyílik a gyakorlatban is az édesanyának. Hogyha mondjuk nagycsaládban élnek, 4-5-6-7 gyereket nevelnek, akkor legyen arra is lehetőség, hogy főállású anyaként ott állhassanak a családjuk mögött” – fogalmazott a családügyi államtitkár.

Az egyik női portál szombaton konferenciát rendezett, amelynek témái között a gyermekvállalás és karrier kapcsolata szerepelt. Az életstílussal is foglalkozó kutató szerint a XXI. században a nők többségének az a fontosabb, hogy karriert építsen.

„Kitágult a világ. Tehát sokkal több lehetőséget látnak, mások a minták. Tehát olyan mintákat látnak maguk előtt, ahol egy nő, mert ugye a különbség az nagyon a férfi és a nő között a gyermekvállalás kapcsán alakul ki, tehát látják, hogy egy nő is tud nagyon szép karriert befutni és erről nem szívesen mondanak le” – jelentette ki Törőcsik Mária egyetemi tanár.

A pódiumbeszélgetések egyik szervezője szerint olyan körülményeket kell teremteni az országban, hogy a nőknek legyen választása.

„Nagyon sokan, nagyon sokfélék vagyunk, meg kéne teremteni a lehetőséget, hogy akinek ez az életcélja és akár 6-7-8 gyereket, akár örökbe fogadva akár nevelőszülőként, akár saját gyerekként akar nevelni, annak legyen erre lehetősége, aki pedig akár csak 1 gyereket vagy nulla gyerekkel szeretne élni és úgy családot alapítani a párjával, az azt tudja csinálni” – mondta Kisszékelyi Veronika.

Nem csak a nők, hanem a férfiak gyermekvállalása is napirenden van. Böjte Csaba nyílt levélben reagált arra a hírre, amely szerint a 40 év alatti magyar férfiak 70 százaléka gyermektelen. A ferences szerzetes úgy fogalmazott: a férfiakat a gyermekük születése teszi férfivá, anélkül csak be nem fejezett vázlatok.