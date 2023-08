Flexszel darabolják fel az engedély nélkül épített vízi kijárókat

Megosztás itt:

A hozzájuk vezető kapukat a tulajdonosaik rendre lezárják. Ezt az állapotot elégelték meg most a part menti települések. A kapukat elkezdték leflexelni, az építményeket pedig hamarosan elbontják.

„Elkezdtünk tárgyalni a Vízügyi Igazgatósággal, úgyhogy jövő héten lesz egy felmérés még egyszer. Egy bizonyos mennyiségű ilyen bejárót majd engedélyeznek, de kizárólagosan csak közösségi bejárót. Tehát egyéni magánlejárót nem támogatnak, úgyhogy arra nem is fognak engedélyt kapni a tisztelt tulajdonosok” – közölte Balatonmáriafürdő polgármestere, Galácz György.

Az északi parton az illegális horgászkarókat távolították el a vízügy szakemberei. Gyenesdiás és Vonyarcvashegy között több mint 150 cölöpöt húztak ki a Balatonból. Ezeket főként balesetmegelőzési szempontból kell megszüntetni, korábban tragédia is történt abból, hogy a víz alatt nem látszódó illegálisan letett horgászkaróba beleesett valaki. Emellett a vitorlásoknak is felsérthetik a hajótestét. Itt a Balatoni Vízi Polgárőr Egyesület is segít.

„Fontos elmondani, hogy ezekhez a karókhoz az ide vonatkozó törvényi feltételek alapján kizárólag csak a vízügy dolgozói nyúlhatnak hozzá. Ez a hármas együttműködés így jött itt össze: önkormányzat, Balatoni Vízi Polgárőrség és a közép-dunántúli vízügy. Kiegészítettük a tavalyi évben egymást, amit idén is folytatni fogunk” – hangsúlyozta Kerekes Péter, a Balatoni Vízi Polgárőr Egyesület elnöke.

A karók után Gyenesdiáson is az illegális stégek kerülnek célkeresztbe. A tulajdonosokat, ahol tudták, korábban felszólították az építmények elbontására. Ahol ez nem történik meg, ott a vízügy szakemberei cselekednek.