Fizikailag és szellemileg is a topon kell lennie a magyar űrhajós-jelölteknek

Több mint kétszáz jelentkezővel startolt el a Hunor program. A NASA, az ISS és az Axiom Space követelményei szerint vizsgálták őket. Volt közöttük mélytengeri archeológus, asztrofizikus, biokémikus, közgazdász, közlekedésmérnök, vadász és közforgalmi pilóta, jogász, orvos és filozófus is.

Tesztelték a szellemi teljesítőképességüket, a testük teherbírását és az együttműködési képességeiket is.

Az elmúlt egy évben komoly erőpróbákon vettek részt. Erről már Magyari Gábor beszélt a Napi aktuálisban.

A következő egy év a kiválasztottak számára egy komoly elméleti képzéssel kezdődik. Ez az azért is fontos, hogy a nemzetközi űrállomáson mindennel tisztában legyenek. A fizikai és elméleti képzés mellett, a harmadik legfontosabb terület, hogy a kiválasztott kiváló egészségnek is örvendjen. Itt mind az Európai Űrügynökségnek, és a NASA előírásainak is meg kell felelni. Ezek mellett a lelki egészség is fontos.

A négy kiválasztott kiképzése heteken belül elkezdődik az Európai Központi Űrbázison.