2025. 11. 23. Vasárnap
Fizika vs. Ideológia: Nincs tengerünk, kell az orosz gáz – A kormány nem hajlandó gazdasági öngyilkosságra a háború kedvéért + videó

2025. november 23., vasárnap 16:00 | Hír TV

Miközben Brüsszel és a hazai dollárbaloldal (a Tisza Párttal az élen) azt követeli, hogy Magyarország álljon be a sorba és vágja el magát az olcsó energiától, Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője tiszta vizet öntött a pohárba. Videóüzenetében leszögezte: nem leszünk "jófiúk" a nyugatiak szemében, ha ennek az az ára, hogy "kinyírjuk a saját háztartásainkat". A tét a magyar családok túlélése a brüsszeli háborús pszichózissal szemben.

Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője legújabb videójában nem finomkodott: nyíltan szembement a nyugati elvárásokkal, és a józan ész nevében utasította el azt a gazdasági öngyilkosságot, amit Brüsszel "szolidaritásnak" csúfol.

 A "jófiú" mítoszának vége

 A politikus kijelentése – "Nem azzal leszek jófiú a nyugatiak szemében, hogy kinyírom a saját háztartásainkat" – a magyar szuverenista politika esszenciája. A helyzet ugyanis egyszerű fizika: Magyarországnak nincs tengere. Azok a nyugati álmok, hogy majd hajókon hozzák a drága cseppfolyósított gázt (LNG), nálunk nem működnek. Nekünk vezeték kell, és abban olcsó orosz energiahordozó, különben leáll az ipar és megfagynak a családok.

Aki ezt nem érti, vagy nem akarja érteni, az az ország ellensége.

 A Tisza Párt brutális terve: Adóemelés és elvétel

 És kik azok, akik nem értik? A hazai ellenzék, élén a Tisza Párttal. Kocsis Máté figyelmeztetése szerint, ha ők kerülnének hatalomra, végrehajtanák a brüsszeli parancsot. A Tisza "programja" valójában egy megszorító csomag:

  • A munkát terhelő adót (SZJA) brutálisan megemelnék (15%-ról akár 33%-ra!).
  • Eltörölnék a családi adókedvezményeket.
  • Megszüntetnék a fiatalok és az édesanyák adómentességét.
  • A vállalkozások adóját megháromszoroznák.
  • Ez a "kivéreztetés" receptje.

 Ellentámadás: Konzultáció és aláírás

 A Fidesz frakcióvezetője szerint most nem a meghátrálás, hanem az ellentámadás ideje jött el. A kormány ezért indította el a Nemzeti Konzultációt és a háborúellenes aláírásgyűjtést. Ez az a két eszköz, amivel a magyar emberek feketén-fehéren megüzenthetik Brüsszelnek és a hazai helytartóknak: nem kérünk a háborúból, és nem kérünk a rezsiemelésből. Ott leszünk minden városban és faluban!

Forrás: Kocsis Máté

