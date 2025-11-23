Fizika vs. Ideológia: Nincs tengerünk, kell az orosz gáz – A kormány nem hajlandó gazdasági öngyilkosságra a háború kedvéért + videó

Megosztás itt:

Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője legújabb videójában nem finomkodott: nyíltan szembement a nyugati elvárásokkal, és a józan ész nevében utasította el azt a gazdasági öngyilkosságot, amit Brüsszel "szolidaritásnak" csúfol.

A "jófiú" mítoszának vége

A politikus kijelentése – "Nem azzal leszek jófiú a nyugatiak szemében, hogy kinyírom a saját háztartásainkat" – a magyar szuverenista politika esszenciája. A helyzet ugyanis egyszerű fizika: Magyarországnak nincs tengere. Azok a nyugati álmok, hogy majd hajókon hozzák a drága cseppfolyósított gázt (LNG), nálunk nem működnek. Nekünk vezeték kell, és abban olcsó orosz energiahordozó, különben leáll az ipar és megfagynak a családok.

Aki ezt nem érti, vagy nem akarja érteni, az az ország ellensége.

A Tisza Párt brutális terve: Adóemelés és elvétel

És kik azok, akik nem értik? A hazai ellenzék, élén a Tisza Párttal. Kocsis Máté figyelmeztetése szerint, ha ők kerülnének hatalomra, végrehajtanák a brüsszeli parancsot. A Tisza "programja" valójában egy megszorító csomag:

A munkát terhelő adót (SZJA) brutálisan megemelnék (15%-ról akár 33%-ra!).

Eltörölnék a családi adókedvezményeket.

Megszüntetnék a fiatalok és az édesanyák adómentességét.

A vállalkozások adóját megháromszoroznák.

Ez a "kivéreztetés" receptje.

Ellentámadás: Konzultáció és aláírás

A Fidesz frakcióvezetője szerint most nem a meghátrálás, hanem az ellentámadás ideje jött el. A kormány ezért indította el a Nemzeti Konzultációt és a háborúellenes aláírásgyűjtést. Ez az a két eszköz, amivel a magyar emberek feketén-fehéren megüzenthetik Brüsszelnek és a hazai helytartóknak: nem kérünk a háborúból, és nem kérünk a rezsiemelésből. Ott leszünk minden városban és faluban!

