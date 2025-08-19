Fizetésemelés lesz a közszférában dolgozók körében

Megosztás itt:

A kormány 15 százalékkal megemeli a fővárosi és vármegyei kormányhivataloknál foglalkoztatottak bértömegét szeptember 1-jétől – derült ki a hétfő este megjelent Magyar Közlönyből.

Az Orbán Viktor miniszterelnök által aláírt friss kormányhatározat indoklása szerint azért növelik a kormányhivatalnokok javadalmazását, hogy elismerjék a hivatástudatukat, továbbá magas szintű szakmai munkavégzésüket.

A dokumentum szerint idén egyszeri jelleggel csaknem 10,5 milliárd forint, jövőre pedig mintegy 42 milliárd forint többletforrást biztosítanak erre a központi költségvetésből.

A kormány Nagy Márton nemzetgazdasági minisztert kérte fel, hogy Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter bevonásával hajtsa végre a bérfejlesztést, mégpedig azonnali határidővel.

Szeptemberben és januárban nemcsak a kormányhivatalokban, de a közoktatásban is emelkednek a bérek. A tanárok és az óvónők körében az első körben a kiemelkedően teljesítőket, a második körben pedig a köznevelésben és szakképzésben dolgozó 140 ezer pedagógust jutalmazzák többletjövedelemmel.

Idén nyártól a tízezer főnél kisebb lakosságú, helyi önkormányzatoknál foglalkoztatott köztisztviselők már magasabb bért kapnak.

