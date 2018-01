Fittyet hánynak a határidőre a miniszterek

5:50 - REGGELI JÁRAT. MÛSORVEZETÕ: FARKAS KRISZTINA 6:30 - KIÁLL A JOBBIK AZ ÖNKORMÁNYZATI HIVATALNOKOK BÉRKÖVETELÉSE MELLETT. VENDÉG: HEGEDÛS LORÁNTNÉ ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ, JOBBIK 6:40 - TARTANAK AZ ÜGYVÉDEK AZ ÚJ POLGÁRI PERRENDTARTÁSTÓL. VENDÉG: KOVÁCS KÁZMÉR POLGÁRI ÉS GAZDASÁGI JOGI ELNÖKHELYETTES, MAGYAR ÜGYVÉDI KAMARA 8:30 - PERON. VENDÉG: FEKETE-GYÕR ANDRÁS ELNÖK, MOMENTUM KÖRLEVÉLBEN TILTOTTA MEG A SZAKKÉPZÕ ISKOLÁKNAK A NEMZETI SZAKKÉPZÉSI HIVATAL, HOGY AZ ENGEDÉLYÜK NÉLKÜL NYILATKOZZANAK A SAJTÓNAK - RTL KLUB. EGYÜTT: A SZIGORÍTÁSRA NEM LENNE SZÜKSÉG, HA VÁLLALHATÓ LENNE A KORMÁNY OKTATÁSPOLITIKÁJA. UTCÁRA VONULNAK A DIÁKOK JANUÁR 19-ÉN, A PARLAMENT ELÉ SZERVEZETT TÜNTETÉSEN AZ OKTATÁSI RENDSZER ÁLLAPOTÁRA AKARJÁK FELHÍVNI A FIGYELMET. MIGRÁNSOKNAK NÉZTEK EGY ARAB TURISTACSOPORTOT HELYIEK CEGLÉDEN, TÖBBEN IS RÁJUK HÍVTÁK A RENDÕRSÉGET. HALÁSZ JÁNOS, A FIDESZ FRAKCIÓSZÓVIVÕJE SZERINT A KORMÁNYZAT BEVÁNDORLÁSELLENES KAMPÁNYÁNAK NINCS KÖZE AZ ESETHEZ. SENKI NEM AKARJA ÜZEMELTETNI A STADIONOKAT, A SZOMBATHELYI UTÁN A DIÓSGYÕRI STADION ÜZEMELTETÉSÉRE SEM JELENTKEZTEK. BANGÓNÉ BORBÉLY ILDIKÓT INDÍTANÁ AZ MSZP NÉMETH SZILÁRD ELLEN CSEPELEN - ATV. DK: A KÖRZETET SZABÓ SZABOLCSNAK, AZ EGYÜTT KÉPVISELÕJÉNEK TARTOTTUK FENN, HA BANGÓNÉ ELINDUL ELLENE, "NEM LESZ KORMÁNYVÁLTÁS". JUHÁSZ PÉTER: LEHET BOTKÁNAK IGAZA VAN, HOGY IGAZÁBÓL A FIDESZ IRÁNYÍTJA AZ MSZP-T. FEKETE-GYÕR ANDRÁS: HA SZÜKSÉGES, AKÁR VISSZA IS LÉPNE MÁS ELLENZÉKI JELÖLT JAVÁRA A MOMENTUM AZ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETEKBEN. KOCSIS MÁTÉ VÁLTHATJA PINTÉR SÁNDORT A BELÜGYMINISZTERI SZÉKBEN A FIDESZ VÁLASZTÁSI GYÕZELME ESETÉN - MAGYAR NEMZET. BEÁLLT A JOBBIK, AZ MSZP, AZ LMP ÉS A MOMENTUM IS HÓDMEZÕVÁSÁRHELY FÜGGETLEN JELÖLTJE MÖGÉ, ÕT TÁMOGATJÁK A FIDESZ JELÖLTJÉVEL SZEMBEN. A FÜGGETLEN HORVÁTH GYULÁT VÁLASZTOTTÁK ORDACSEHI, A FÜGGETLEN MÁRVÁNY PÉTERT PEDIG KAPOLCS POLGÁRMESTERÉVÉ VASÁRNAP. ROBBANÁS TÖRTÉNT VASÁRNAP EGY METRÓÁLLOMÁS BEJÁRATÁNÁL STOCKHOLM EGYIK KÜLVÁROSÁBAN, EGY EMBER MEGHALT, EGY MEGSÉRÜLT. MEGKEZDÕDTEK A NÉMET KOALÍCIÓS TÁRGYALÁSOK, A TERVEK SZERINT A CDU/CSU ÉS A SZOCIÁLDEMOKRATÁK ÖT NAPON KERESZTÜL FOGNAK TÁRGYALNI. KIUTASÍTANÁ AZ ANTISZEMITA KÜLFÖLDIEKET NÉMETORSZÁGBÓL A CDU/CSU JOBBKÖZÉP PÁRTSZÖVETSÉG. SZÉLES KÖRBEN BÍRÁLJÁK AZ ONLINE GYÛLÖLKÖDÉS ÉS ÁLHÍRTERJESZTÉS ELLENI NÉMET TÖRVÉNYT. NÉMÁN TISZTELGETT EMMANUEL MACRON VASÁRNAP A CHARLIE HEBDO SZATIRIKUS LAP ELLEN ELKÖVETETT TERRORTÁMADÁS 3. ÉVFORDULÓJÁN. TÖBB EZER EMBER REKEDT A GÉPKOCSIJÁBAN VASÁRNAPRA VIRRADÓRA A SPANYOL UTAKON A HEVES HAVAZÁSBAN. TELEFONON TÁRGYALNA AZ ÉSZAK-KOREAI DIKTÁTORRAL DONALD TRUMP AMERIKAI ELNÖK. SZÜKSÉGÁLLAPOTOT HIRDETTEK NEW YORKBAN A SZOKATLANUL HIDEG IDÕJÁRÁS MIATT. ÖSSZEÜTKÖZÖTT KÉT BOEING A LESZÁLLÓPÁLYÁN A TORONTÓI REPTÉREN, AZ EGYIK GÉP HAJTÓMÛVE KIGYULLADT, UTASOK NEM SÉRÜLTEK MEG. ELUTASÍTOTTA ALEKSZEJ NAVALNIJ PANASZÁT AZ OROSZ LEGFELSÕBB BÍRÓSÁG, A POLITIKUS NEM INDULHAT A MÁRCIUS 18-I ELNÖKVÁLASZTÁSON. HAJÓTÖRÉST SZENVEDETT EGY BEVÁNDORLÓKAT SZÁLLÍTÓ HAJÓ A LÍBIAI PARTOKNÁL, LEGKEVESEBB NYOLCAN MEGHALTAK, SOKAN ELTÛNTEK. IMMÁR ÖTÖDIK NAPJA TÖBB TÍZEZREN ÁLLTAK KI IRÁNBAN A REZSIM MELLETT ÉS A VÉLT KÜLFÖLDI BEFOLYÁS ELLEN. KÉT HAJÓ ÜTKÖZÖTT A KÍNAI PARTOKNÁL, TÖBB MINT 30 EMBER ELTÛNT. KORRUPCIÓ VÁDJÁVAL ELJÁRÁST INDÍTOTTAK ROBERT MUGABE MEGBUKTATOTT ELNÖK KÉT VOLT MINISZTERE ELLEN ZIMBABWÉBEN. ELÕZETESBE KERÜLT AZ A SOFÕR, AKI SAJÓVÁMOSON HALÁLRA GÁZOLT EGY GYALOGOST, MAJD SEGÍTSÉGNYÚJTÁS NÉLKÜL TOVÁBBHAJTOTT. MEGDÕLT AZ ORSZÁGOS ÉS A HAJNALI MELEGREKORD IS VASÁRNAP, MOHÁCSON 17,7 FOKOT MÉRTEK. MAGYAR SZOCIÁLIS FÓRUM: ÕSZ ELEJE ÉS DECEMBER 31. KÖZÖTT 71-EN FAGYTAK MEG MAGYARORSZÁGON. ÖSSZEÜTKÖZÖTT NÉGY AUTÓ A FÕVÁROSI SZÉLL KÁLMÁN TÉREN, TORLÓDÁSRA KELL SZÁMÍTANI A II. KERÜLETBEN. LE KELLETT ZÁRNI A MAJOMHÁZAT A FÕVÁROSI ÁLLATKERTBEN, MERT A LÁTOGATÓK VAKUZÁSSAL ÉS KOPOGTATÁSSAL ZAVARTÁK AZ ÁLLATOKAT. FRONTÁLISAN ÜTKÖZÖTT KÉT AUTÓ TÁPIÓSZECSÕ BELTERÜLETÉN, EGY EMBER MEGSÉRÜLT. FORGALOMKORLÁTOZÁS LESZ HÉTFÕTÕL AZ M1-ES AUTÓPÁLYA MINDKÉT OLDALÁN, A 12-ES ÉS 66-OS KM KÖZÖTT JAVÍTÁS MIATT. LÖVÖLDÖZÉS VOLT RÁKOSKERESZTÚRON, KÉT EMBER MEGHALT, EGY EMBER ÉLETVESZÉLYES SÉRÜLÉSEKET SZENVEDETT.