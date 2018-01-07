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Fittyet hánynak a határidőre a miniszterek

Hír TV

2018. január 7., vasárnap 15:02, frissítve: vasárnap 15:56

Több ellenzéki írásbeli kérdésre sem válaszoltak határidőre az kormány miniszterei. Az LMP országgyűlési képviselője, Demeter Márta több kérdéssel fordult a honvédelmi miniszterhez. Simicskó Istvántól azt szerette volna megtudni, hogy mi indokolja a kormánygépek beszerzését, illetve a tárca tervei között szerepel-e szállítógépek vásárlása. Az ellenzéki politikus arra is választ várt volna a tárcától, hogy hol lesznek az első lőterek. Demeter Mártának Pintér Sándor sem válaszolt. Az LMP-s képviselő arra lett volna kíváncsi, hogy Zaid Naffa hányszor igényelt magyar állampolgárságot.

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miniszterekírásbeli kérdés

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