„Fillérekből” megoldották azt, amit korábban százmilliókból

MINTEGY 2400 MRD FT-TAL KEVESEBB FORRÁST KAPHAT MAGYARORSZÁG AZ EU KÖLTSÉGVETÉSÉBÕL 2021-2027 KÖZÖTT, MINT A MOSTANI CIKLUSBAN. EZZEL SZEMBEN UGYANAKKOR 1000 MRD FT-TAL TÖBBET KELLENE BEFIZETNIE A KASSZÁBA PORTFOLIO.HU. A TÖRVÉNY ELÕÍRÁSA ELLENÉRE KÉT HÓNAPPAL A VÁLASZTÁSOK UTÁN IS SZÁMOS HELYEN ÁLLNAK VÁLASZTÁSI PLAKÁTOK. LMP: ORBÁN VIKTOR KI AKARJA PROVOKÁLNI MAGYARORSZÁG KILÉPÉSÉT AZ UNIÓBÓL. JOBBIK: A VÁLASZTÁS ÓTA TÖBB ÚJ TAG LÉPETT BE A PÁRTBA, MINT AHÁNYAN ELHAGYTÁK. TÖBB MINT 3 MRD FT-OT FIZETETT KI LÁZÁR JÁNOS JUTALOMKÉNT DOLGOZÓINAK TAVALY ÁPRILISIG - 24.HU. CSAKNEM NEGYEDMILLIÓ MAGYAR ÉLHET NAGY-BRITANNIÁBAN - SZÁZEZERREL TÖBB, MINT AMENNYI A HIVATALOS STATISZTIKÁKBAN SZEREPEL. VARGA MIHÁLY: A KÖVETKEZÕ EGY-MÁSFÉL ÉVBEN IS 4 SZÁZALÉK KÖRÜLI GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS VÁRHATÓ. VARGA: A CIKLUS VÉGÉRE 60 SZÁZALÉK ALÁ CSÖKKENHET AZ ÁLLAMADÓSSÁG MAGYAR HÍRLAP. A KLIMATIKUS VISZONYOK, A MUNKAERÕHIÁNY VALAMINT A KÜLFÖLDI KONKURENCIA MIATT MEGSZÛNHET EGYES BOGYÓS GYÜMÖLCSÖK TERMESZTÉSE MAGYAR IDÕK. ÚJRA ELÕKERÜLHET A MÁV ÉS A VOLÁN-TÁRSASÁGOK ÖSSZEVONÁSÁNAK TERVE- HVG.HU. ELLENÁLLÁSRA BUZDÍTANAK SZÉLSÕJOBBOLDALI SZERVEZETEK A BUDAPESTI MELEG FELVONULÁS ELLEN HVG. ELFOGADTA FERENC PÁPA HÉTFÕN HÁROM CHILEI PÜSPÖK LEMONDÁSÁT AZ ORSZÁG EGYHÁZÁT MEGRÁZÓ PEDOFILBOTRÁNY MIATT. AZ UTOLSÓ PILLANATIG EGYEZTETNEK ÉSZAK-KOREA ÉS AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK DIPLOMATÁI A KIM-TRUMP CSÚCSTALÁLKOZÓ ELÕTT SZINGAPÚRBAN. MIKE POMPEO AMERIKAI KÜLÜGYMINISZTER: WASHINGTON CSAK A TELJES NUKLEÁRIS LESZERELÉST FOGADJA EL PHENJANTÓL. DONALD TRUMP AMERIKAI ELNÖK ISMÉT TÖBB TWITTER-ÜZENETBEN KRITIZÁLTA NYUGATI SZÖVETSÉGESEIT A SZINGAPÚRI G7-CSÚCSRÓL. ANGELA MERKEL NÉMET KANCELLÁR: MAGYARORSZÁG "BIZONYOS ÉRTELEMBEN NEKÜNK VÉGZI EL A MUNKÁT" UNIÓS KÜLSÕ HATÁRA VÉDELMÉVEL ARD TV. MERKEL: VESZÉLYEZTETI AZ EU-T, HOGY NINCS KÖZÖS UNIÓS MEGÁLLAPODÁS A MIGRÁCIÓ KEZELÉSÉRÕL ARD. 629 MENEKÜLTTEL A FEDÉLZETÉN, A NEMZETKÖZI VIZEKEN REKEDT EGY SEGÉLYHAJÓ, MERT MÁLTA ÉS OLASZORSZÁG IS MEGTAGADTA A KIKÖTÉST. A SPANYOL KORMÁNYFÕ PEDRO SÁNCHEZ FELAJÁNLOTTA, HOGY BEFOGADJÁK AZ AQUARIUS NEVÛ HAJÓT ÉS A FEDÉLZETEN UTAZÓ 629 MENEKÜLTET. BERLIN HUMANITÁRIUS KÖTELESSÉGE TELJESÍTÉSÉRE SZÓLÍTOTTA FEL OLASZORSZÁGOT ÉS MÁLTÁT. ÖNGYILKOS MERÉNYLÕ ROBBANTOTT A KABULI VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM ÉPÜLETÉNÉL, LEGKEVESEBB 12-EN MEGHALTAK. LEZUHANT EGY AMERIKAI KATONAI REPÜLÕGÉP JAPÁNBAN, OKINAWA KÖZELÉBEN. AGYONLÕTTEK EGY KATOLIKUS PAPOT TEMPLOMA KÁPOLNÁJÁBAN A FÜLÖP-SZIGETEK ÉSZAKI RÉSZÉN. 6 ÉV BÖRTÖNRE ÍTÉLTEK HONGKONGBAN EGY DEMOKRÁCIAPÁRTI AKTIVISTÁT. HÉT ÉV BÖRTÖNRE ÍTÉLTE AZ EGRI TÖRVÉNYSZÉK HÉTFÕN, ELSÕ FOKON A BÁNTALMAZÁS MIATT MEGHALT RECSKI CSECSEMÕ APJÁT. ÉLETÉNEK 77. ÉVÉBEN ELHUNYT BIRKÁS ÁKOS MUNKÁCSY MIHÁLY-, HERDER-, ÉS PRIMA PRIMISSIMA DÍJAS FESTÕMÛVÉSZ, KIVÁLÓ MÛVÉSZ. FEGYHÁZBÜNTETÉST KÉR AZ ÜGYÉSZSÉG ARRA A NÕRE, AKI TAVALY TAVASSZAL FELSÕZSOLCÁN A KERTI VÉCÉBE DOBTA ÚJSZÜLÖTTJÉT. 60 EZER HEKTÁRON, 148 TELEPÜLÉSEN FOLYTATÓDIK A SZÚNYOGÍRTÁS KÖZÖLTE A KATASZTRÓFAVÉDELEM.