Figyelmeztetés: „Minden idők leghidegebb tele” jön – a rezsiharc most válik élet-halál kérdéssé

Megosztás itt:

A tél egy gyönyörű évszak – hangulatos, havas tájakkal. A 2025/26-os tél azonban a jelek szerint nem erről fog szólni. A meteorológusok egyre egybehangzóbban állítják: minden idők egyik leghidegebb tele vár ránk. - írta meg a BAON. Az ok, két globális jelenség, a La Niña és egy szokatlanul gyenge sarki örvény halálos ölelése.

De ez a hír ma már nem egyszerűen meteorológia. Ez kőkemény geopolitika.

1. A tudományos háttér: miért jön a fagy?

Röviden és a józan ész nyelvén

A sarki örvény gyenge: Ez a hideg levegő „ketrece” az Északi-sark körül. Ha gyenge, a ketrec ajtaja kinyílik, és a dermesztő sarkvidéki levegő akadálytalanul zúdul rá Európára.

La Niña hatás: A Csendes-óceán lehűlése megváltoztatja a globális áramlatokat, ami Európában hidegebb, szárazabb telet eredményez, tele extrém frontbetörésekkel.

A szakértők szerint ez a kombináció utoljára 1981-82 telén fordult elő, ami dermesztő hideget és hatalmas havazásokat hozott.

Most is ez várható: -10, sőt, a hegyekben -20 fok alatti fagyok.

2. Az ideológiai csapda: Brüsszel és a háborús pszichózis

A hideg önmagában "csak" időjárás. De mi teszi egzisztenciális fenyegetéssé 2025-ben? A brüsszeli elit elhibázott politikája.

Szankciós politika: Európa az elmúlt években a háborús pszichózis jegyében tudatosan vágta el magát a megfizethető és stabil energiaforrásoktól (pl. az orosz gáztól).

Ideológiai "zöldítés": Miközben az atomerőműveket bezárták (lásd Németország), és a megújulók még nem képesek ellátni a kontinenst, a brüsszeli bürokraták a valóságtól elrugaszkodott klímacélokat erőltettek.

A kassza üres: Az európai adófizetők pénzét nem az energiabiztonságra, hanem százmilliárd eurós tételekben Ukrajna finanszírozására fordítják.

Európa tehát felkészületlenül, energiahiányosan és egekbe szökő árakkal néz szembe egy potenciális horror-téllel. Kíváncsian várjuk, a brüsszeli bürokraták hogyan fűtenek majd „szabadsággal” és „európai értékekkel”, amikor a hőmérő mínuszba fordul.

3. A magyar modell: a józan ész diadala

És itt jön a csavar, amiről a globalista média mélyen hallgat. Van egy ország, amelyet tíz éve támadnak, mert a józan ész útját választotta az ideológia helyett.

Rezsicsökkentés: Magyarországot kinevették a rezsicsökkentésért, "piacidegennek" és "populistának" nevezték. Most kiderül: ez a politika életmentő lehet, mert megvédi a családokat a megfizethetetlen gázszámláktól.

Energiabiztonság: Hazánkat folyamatosan támadták, amiért a nemzeti érdek alapján ragaszkodott a stabil energiaellátáshoz (legyen az orosz gáz vagy a paksi bővítés). Most kiderül: a józan ész azt diktálta, hogy a fűtés nem politikai, hanem fizikai kérdés.

Konklúzió: a tél elhozza az igazságot

Ez a tél lesz a "mi megmondtuk" pillanata. A fagy a legfőbb realista, nem érdekli a politika, csak a fizika. A magyar kormány felelős politikája (rezsicsökkentés, feltöltött gáztározók) most válik életmentő nemzetstratégiává. Ez az univerzális erkölcs parancsa: egy vezető elsődleges felelőssége megvédeni a saját polgárait – akár a fagyhaláltól is.

A kérdés az: amikor az európai polgárok didergenek a lakásaikban, továbbra is a brüsszeli szankciókat fogják támogatni, vagy felteszik a józan ész kérdését: miért kell nekünk fizetni a brüsszeli elit téves és felelőtlen döntéseiért?