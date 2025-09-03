FIGYELMEZTETÉS - Magyar Péter életveszélyes érdekei miatt az újságírók elleni gyűlöletkeltés fenyegeti a demokráciát

Megosztás itt:

Képzeljünk el egy országot, ahol az újságírókat fenyegetik, megalázzák, és a munkájuk végzése közben rettegniük kell. Ez nem egy távoli diktatúra, hanem az, amit Magyar Péter és a Tisza Párt rendezvényein látunk mostanában. A Magyar Nemzeti Médiaszövetség szerint ez a párt már nem a változás ígéretéről szól, hanem a megfélemlítésről, a gyűlöletkeltésről és a sajtószabadság elleni támadásról.

Miért veszélyes ez?

Mert az újságírók a demokrácia őrei: ők azok, akik a tényeket feltárják, hogy te, az állampolgár, szabadon dönthess. Ha őket elhallgattatják, a te szabadságod is veszélybe kerül! Magyar Péter egyszer még csitította a Fideszt gyalázó rigmusokat, mondván: „ezek nem mi vagyunk”. Ma viszont már ő maga hergeli a tömeget, szexista megjegyzésekkel alázza meg a női tudósítókat, és érzékeny adatokat szivárogtat ki újságírókról, mint tette azt az ATV stúdiójából kirohanva.

Ez nem politika – ez a demokrácia elleni támadás!

A Tisza Párt rendezvényein az újságírókat „propagandistáknak” és „hazaárulóknak” bélyegzik, fenyegetik egzisztenciájukat, sőt, fizikai biztonságukat. Ez a viselkedés nem egy felelős vezetőhöz méltó, hanem egy hataloméhes populista ámokfutása, aki a káoszt szítja, hogy győzhessen.

Mi történik?

Magyar Péter politikája a megosztásra épül: uszít, hergel, gyűlöletet kelt és a sajtót ellenségként állítja be, főként ha az nem az érdekeit szolgálja. Ez nem vezet sehová, csak gyűlölethez és káoszhoz. Mi, akik a normalitást, a békét és a demokratikus értékeket akarjuk, nem tűrhetjük, hogy egy ilyen erő a magyar közéletet mérgezze!

Magyar Péter politikája a gyűlöletre és a megfélemlítésre épül!

A sajtó elleni támadások csak a jéghegy csúcsa! A Tisza Párt és európai pártcsaládja olyan értékeket erőltet, amelyek idegenek a magyar emberek többségétől: a genderideológia támogatását, a korlátlan migrációt és a háborús konfliktusok élezését. Céljaik elérése érdekében nem riadnak vissza semmitől – még az újságírók vegzálásától, megalázásától sem. Ez európaiatlan, antidemokratikus magatartás, amely minden más hangot el akar hallgattatni

A Médiaszövetség követeli: Magyar Péter azonnal hagyjon fel az újságírók megalázásával és fenyegetésével!

Felszólítják Magyar Pétert, hogy:

Hagyjon fel az újságírók elleni uszítással, különben „elszabadul az erőszak spirálja”.

Szüntesse meg a személyeskedő, megalázó megjegyzéseket, például a női tudósítókra tett szexista kijelentéseket.

Ne tegyen közzé érzékeny adatokat újságírókról, mint tette azt az ATV-s esetnél.

Tartsa tiszteletben a sajtószabadságot és az újságírók méltóságát egy demokratikus jogrendben.

Az egész ország érdekében álljon vissza a tisztelet és a józan ész a politikába!

Ha ezt nem tesszük meg, a Tisza Párt erőszakspirálja és gyűlöletkeltése tovább mélyíti az ország megosztottságát, és a demokráciánk alapjait rombolja le. A választáson ezért egyértelmű a tét: a normalitás, a béke és a sajtószabadság védelme.

Magyar Péter és a Tisza Párt nem a megoldás – ők a probléma!

Összegzés: A Tisza Párt és európai szövetségesei a genderpropaganda, a migráció és a háborús uszítás élharcosai, akik minden eszközzel, még az újságírók megalázásával is el akarják érni céljaikat. Ez minden bizonnyal a brüsszeli forgatókönyv része, amely minden ellenvéleményt eltipor, hogy hatalmát kiterjessze.

Vajon Magyar Pétert és a Tisza Pártot éppen ezért fizetik a brüsszeli megbízói?

Forrás: MAGYAR NEMZET

Fotó: Canva