Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 03. Szerda Hilda napja
Jelenleg a TV-ben:

Komment

Következik:

Híradó 19:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

FIGYELMEZTETÉS - Magyar Péter életveszélyes érdekei miatt az újságírók elleni gyűlöletkeltés fenyegeti a demokráciát

2025. szeptember 03., szerda 18:21 | Hír TV

A Magyar Nemzeti Médiaszövetség példátlanul kemény üzenettel fordult Magyar Péterhez: állítsa le az újságírók elleni gyűlöletkeltést, és fékezze meg a Tisza Párt rendezvényein tomboló erőszakspirált! Ez nem csak a sajtószabadság elleni támadás – ez a demokrácia elleni merénylet, amit meg kell állítanunk a választáson!

  • FIGYELMEZTETÉS - Magyar Péter életveszélyes érdekei miatt az újságírók elleni gyűlöletkeltés fenyegeti a demokráciát

Képzeljünk el egy országot, ahol az újságírókat fenyegetik, megalázzák, és a munkájuk végzése közben rettegniük kell. Ez nem egy távoli diktatúra, hanem az, amit Magyar Péter és a Tisza Párt rendezvényein látunk mostanában. A Magyar Nemzeti Médiaszövetség szerint ez a párt már nem a változás ígéretéről szól, hanem a megfélemlítésről, a gyűlöletkeltésről és a sajtószabadság elleni támadásról.

Miért veszélyes ez?

Mert az újságírók a demokrácia őrei: ők azok, akik a tényeket feltárják, hogy te, az állampolgár, szabadon dönthess. Ha őket elhallgattatják, a te szabadságod is veszélybe kerül! Magyar Péter egyszer még csitította a Fideszt gyalázó rigmusokat, mondván: „ezek nem mi vagyunk”. Ma viszont már ő maga hergeli a tömeget, szexista megjegyzésekkel alázza meg a női tudósítókat, és érzékeny adatokat szivárogtat ki újságírókról, mint tette azt az ATV stúdiójából kirohanva.

Ez nem politika – ez a demokrácia elleni támadás!

A Tisza Párt rendezvényein az újságírókat „propagandistáknak” és „hazaárulóknak” bélyegzik, fenyegetik egzisztenciájukat, sőt, fizikai biztonságukat. Ez a viselkedés nem egy felelős vezetőhöz méltó, hanem egy hataloméhes populista ámokfutása, aki a káoszt szítja, hogy győzhessen.

Mi történik?

Magyar Péter politikája a megosztásra épül: uszít, hergel, gyűlöletet kelt és a sajtót ellenségként állítja be, főként ha az nem az érdekeit szolgálja. Ez nem vezet sehová, csak gyűlölethez és káoszhoz. Mi, akik a normalitást, a békét és a demokratikus értékeket akarjuk, nem tűrhetjük, hogy egy ilyen erő a magyar közéletet mérgezze!

Magyar Péter politikája a gyűlöletre és a megfélemlítésre épül!

A sajtó elleni támadások csak a jéghegy csúcsa! A Tisza Párt és európai pártcsaládja olyan értékeket erőltet, amelyek idegenek a magyar emberek többségétől: a genderideológia támogatását, a korlátlan migrációt és a háborús konfliktusok élezését. Céljaik elérése érdekében nem riadnak vissza semmitől – még az újságírók vegzálásától, megalázásától sem. Ez európaiatlan, antidemokratikus magatartás, amely minden más hangot el akar hallgattatni

 

 

A Médiaszövetség követeli: Magyar Péter azonnal hagyjon fel az újságírók megalázásával és fenyegetésével!

Felszólítják Magyar Pétert, hogy:

  • Hagyjon fel az újságírók elleni uszítással, különben „elszabadul az erőszak spirálja”.
  • Szüntesse meg a személyeskedő, megalázó megjegyzéseket, például a női tudósítókra tett szexista kijelentéseket.
  • Ne tegyen közzé érzékeny adatokat újságírókról, mint tette azt az ATV-s esetnél.
  • Tartsa tiszteletben a sajtószabadságot és az újságírók méltóságát egy demokratikus jogrendben.

Az egész ország érdekében álljon vissza a tisztelet és a józan ész a politikába!

 

Ha ezt nem tesszük meg, a Tisza Párt erőszakspirálja és gyűlöletkeltése tovább mélyíti az ország megosztottságát, és a demokráciánk alapjait rombolja le. A választáson ezért egyértelmű a tét: a normalitás, a béke és a sajtószabadság védelme.

Magyar Péter és a Tisza Párt nem a megoldás – ők a probléma!

Összegzés: A Tisza Párt és európai szövetségesei a genderpropaganda, a migráció és a háborús uszítás élharcosai, akik minden eszközzel, még az újságírók megalázásával is el akarják érni céljaikat. Ez minden bizonnyal a brüsszeli forgatókönyv része, amely minden ellenvéleményt eltipor, hogy hatalmát kiterjessze.

Vajon Magyar Pétert és a Tisza Pártot éppen ezért fizetik a brüsszeli megbízói?

 

Forrás: MAGYAR NEMZET

Fotó: Canva

 

 

 

 

További híreink

Új arcot kap a Balaton egyik gyöngyszeme

Újabb blöff a Tisza Párttól, a gazdagok megadóztatása ugyanis Európában szinte mindenhol megbukott

Váratlan egészségügyi probléma miatt mondta le fellépését Celine Dion

Magyar Péterről szóló sokkoló vallomás borzolja a kedélyeket, Nagy Attila Tibor ledobta a bombát

„Éppen az életjeleket vizsgáljuk” – szörnyű támadás ért egy 8 éves kisfiút

Brüsszel csúnyán elbukott, Magyarország érvei igazolódtak

Mi Hazánk: szintet léptek a magyarellenes támadások Erdélyben

Szoboszlai Dominik jócskán hátrébb csúszott a Liverpool fizetési listáján

Miske sötét titka: Exkluzív infók Hanna megöléséről - amit a rendőrség is elhallgat + videó

További híreink

Miske sötét titka: Exkluzív infók Hanna megöléséről - amit a rendőrség is elhallgat + videó

A meteorológusok figyelmeztetnek: ősszel nagy eséllyel La Niña időjárási jelenség alakulhat ki

Szörnyű baleset történt, mentőhelikoptert kellett hívni

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
„Sajnálom, elkéstem” – megtörten nyilatkozott a miskei kislány apja
2
Putyin nem szórakozik: olyan tanáccsal látta el Ficót, aminek megvalósulása mélyütést vinne be Zelenszkijnek
3
Megszólalt és nem kertelt Parubij gyilkosa
4
Németország reagált Ursula von der Leyen nagy bejelentésére Ukrajna ügyében
5
Így bíztatja Orbán Balázs a felsőoktatási évei előtt Pankotai Lilit
6
Mi történhet a színfalak mögött? – Az embertelen abúzusra hivatkozva tűnnek el a Tisza-szigetek
7
Itt a döntés Szoboszlai Dominikról az angolok legendájától
8
Meghalt egy kéthónapos csecsemő a VI. kerületben, miután leejtette az édesapja
9
Vezércikk - Lehet hogy tényleg agyhalottak? + videó
10
Havonta 30 ezer embert kell besorozni Ukrajnában + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!