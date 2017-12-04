2017. december 4.,
hétfő, Borbála, Barbara napja

Figyelmeztetés adtak ki ónos eső miatt

Hír TV

2017. december 4., hétfő 09:06, frissítve: hétfő 09:12

Öt megyére adtak ki hétfőre elsőfokú, citromsárga figyelmeztetést adtak ki az ónos eső veszélye miatt. Zala, Somogy, Tolna, Baranya és Bács-Kiskun megyében kell csúszós utakkal számolni.

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időjárásOMSZónos eső

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