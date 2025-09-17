Figyelmeztetés a magyar családoknak: a kormány szerint életünk legnagyobb átverése készül

Megosztás itt:

A Nemzeti Konzultáció: Miért fontos mindannyiunk számára?

A kormány célja a Nemzeti Konzultációval, hogy közvetlenül kikérje az emberek véleményét a legfontosabb nemzeti ügyekben. Hidvéghi Balázs miniszterelnökségi államtitkár szerint a most induló konzultáció témája az adópolitika, ami minden magyar családot és vállalkozást érint. A kormány szerint Brüsszel adóemeléseket követel Magyarországtól, amit a hazai ellenzék is támogat. A Nemzeti Konzultáció egy lehetőség arra, hogy az emberek kinyilvánítsák az akaratukat, és megvédjék a jelenlegi, alacsony adórendszert.

Mi a tét?

A tét óriási, mivel a kormány álláspontja szerint az ellenzék, brüsszeli nyomásra, adóemeléseket tervez bevezetni. Hidvéghi Balázs szerint ezek a tervek titokban zajlanak, és csak a választások után válnának nyilvánossá. A miniszter emlékeztetett, hogy a kormány továbbra is elkötelezett az alacsony adók mellett, és meg kívánja tartani az Európában rekordalacsony személyi jövedelemadót, a családi adókedvezményeket, valamint a rezsicsökkentést. A kormány arra figyelmeztet, hogy ezek mind veszélybe kerülnek, ha az ellenzék kerül hatalomra.

A konzultáció eszköze a részvétel

A Nemzeti Konzultáció lehetőséget teremt arra, hogy az emberek közvetlenül befolyásolják a döntéshozatalt. Az ívek postázása október elején indul, és a kormány mindenkit arra buzdít, hogy vegyen részt benne. A konzultációval a magyarok egyértelműen kifejezhetik, hogy nem szeretnének adóemeléseket, és nem kívánják, hogy pénzüket az ukrajnai háború finanszírozására fordítsák. A kormány szerint a konzultációval a magyarok megvédhetik a saját érdekeiket, és szembeszállhatnak a külső nyomással. A konzultáció tehát a nemzeti érdekek védelmének és a polgári akarat kinyilvánításának eszköze.

Forrás: MTI

Fotó: Facebook