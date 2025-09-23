Keresés

Belföld

Figyelemfelkeltő fényfestéssel hívta fel a figyelmet a migráció veszélyeire az Alapjogokért Központ + videó

2025. szeptember 23., kedd 12:13 | HírTV

Figyelemfelkeltő fényfestéssel hívta fel a figyelmet a migráció veszélyeire az Alapjogokért Központ a Keleti pályaudvarnál. A kivetített mecsetek mellett elhangzó üzenet szerint Magyarország ma még biztonságos ország, de a Tisza Párt esetén minden megváltozna. A Híradóban élőben kapcsoltuk az Alapjogokért Központ vezető elemzőjét, Dornfeld Lászlót.

  • Figyelemfelkeltő fényfestéssel hívta fel a figyelmet a migráció veszélyeire az Alapjogokért Központ + videó

Legfrissebb híreink

