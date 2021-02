Figyelemfelhívó akció Újpesten

Fordulópont következett be a koronavírus-járványban: eddig a vírus támadott, mi pedig védekeztünk, most viszont mi támadunk, a vírus pedig védekezik - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Március 15-ig minden 60 év feletti embert beoltanak, aki regisztrált, ha pedig a kínai vakcinát is lehet használni, akkor április elejére több mint kétmillió beoltott lesz - közölte a kormányfő. Napi 400-500 idős, 80 év feletti embert oltanak be a Magyar Honvédség Egészségügyi Központban a Pfizer és a BioNTech cég közös vakcinájával - közölte az intézmény főigazgatója. Wikonkál Norbert kiemelte, hogy ezt az oltóanyagot nagyon alacsony hőmérsékleten kell tárolni. A háziorvosoknál a Moderna vakcinája érhető el, mert azt könnyebb kezelni. Már az első napon közel 15 ezer regisztrált, idős embert beoltottak - közölte Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője. 1576 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 373 564-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 98 többségében idős, krónikus beteg, így az áldozatok száma 12 930 főre emelkedett. Február elsejétől május 31-ig az önkormányzati vagy állami ingatlanokban működő éttermek, kávézók és edzőtermek üzemeltetőinek nem kell bérleti díjat fizetniük - jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón. Gulyás Gergely egyúttal elmondta: a február 15-i héten indul az online konzultáció a koronavírus-járvány miatti korlátozások utáni nyitás lehetséges menetrendjéről. Volner János független országgyűlési képviselő szerint Karácsony Gergely főpolgármester menekül azok elől a kérdések elől, amelyek azt firtatják: miért változtak kedvezőtlenül a Lánchíd felújításának anyagi feltételei. Április 15-ig pályázhatnak a Stipendium Peregrinum ösztöndíj felvételi költségeket fedező részére azok a fiatalok, akik a világ legjobb egyetemeinek valamelyikére felvételiznek - mondta a családokért felelős tárca nélküli miniszter. Novák Katalin közölte: jelenleg 17 tehetséges magyar fiatal tanul kint a világ legjobb egyetemeinek valamelyikén a Stipendium Peregrinum ösztöndíj támogatásával. A kormány válságkezelő intézkedései eredményesek a foglalkoztatottság területén, a munkahelyeket sikerült megvédeni - hangsúlyozta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. A járvány hatásait hagyományos módon nem lehet leküzdeni, Magyarországot a rendkívüli gazdaságpolitika teszi a válság nyertesévé - közölte a külgazdasági és külügyminiszter, amikor bejelentette a BioTech USA beruházását. Napelempark épül a Veszprém megyei Öskün, a 20 hektáron létrejövő beruházást mintegy 4 milliárd forintból valósítják meg - közölte Kiss Ernő, a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség elnöke. Rekordösszegű támogatásban részesül az agrárium, amellyel a magyar gazdatársadalom a következő évek nagy nyertesévé válhat - közölte Nagy István agrárminiszter. A magyar nyelvet regionális hivatalos nyelvként kell elismerni - mondta a Magyar Nemzetnek adott interjúban Őry Péter, a felvidéki Pro Civis Polgári Társulás elnöke, Csallóközcsütörtök polgármestere. A gyorsaságot nevezte a legfontosabbnak a koronavírus elleni vakcina beszerzésében Orbán Viktor miniszterelnök, miután Budapesten tárgyalt cseh kollégájával, Andrej Babissal. A koronavírus elleni oltóanyag nem politikai, hanem biztonsági kérdés, így a vakcina származási helye sem tehető politikai kérdéssé - hangsúlyozta Andrej Babis cseh kormányfő. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter telefonon egyeztett Alexander Schallenberg osztrák külügyminiszterrel az ingázó magyarokat is érintő, a koronavírus-járvány miatt Ausztriában elrendelt szigorított határátlépésről. A világon 104,8 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 2,3 millió, a gyógyultaké 58,3 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Ursula von der Leyen elismerte, hogy Brüsszel hibázott a vakcinabeszerzés kapcsán. Az Európai Bizottság elnöke közölte: ha tudta volna, hogy milyen nehézségek adódnak a szérumgyártás ingadozásai miatt, akkor előre figyelmeztette volna a tagállamokat. Az oltás felgyorsítására szólította fel az európai kormányokat Hans Kluge, az Egészségügyi Világszervezet európai regionális vezetője az AFP hírügynökségnek adott interjújában. Veszélyesebbé vált az új típusú koronavírus a korábbiaknál fertőzőképesebb mutációk miatt, amelyek Németországban is terjednek - mondta a Robert Koch közegészségügyi intézet vezetője. Reményét fejezte ki az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője Moszkvában, hogy az Európai Gyógyszerügynökség jóvá tudja hagyni az új típusú koronavírus ellen kifejlesztett orosz Szputnyik V vakcinát. Ukrajnában továbbra sem lassul a koronavírus-járvány terjedése, egy nap alatt csaknem ötezer új beteget jegyeztek fel, és megint sokan kerültek kórházba. A jövő héttől kinyithatnak a 400 négyzetméternél kisebb alapterületű üzletek és szolgáltatók Szlovéniában - jelentette be Zdravko Pocivalsek gazdasági miniszter. Február 12-től egészségügyi óvintézkedések betartása mellett újból megnyílhatnak Lengyelországban a koronavírus-járvány miatt bezárt szállodák, színházak, mozik, koncerttermek, valamint szabadtéri sportlétesítmények és fedett uszodák is. Három hétre ismét vörös zóna, vagyis karantén alá helyezett terület lesz az észak-olaszországi Alto Adige a koronavírus-járvány miatt - jelentette be a tartomány, valamint Bolzano kormányzója, miközben az ország többi részén további enyhítésre készülnek. Vasárnap reggel 7 óráig meghosszabbították az országos zárlatot Izraelben, ahol 5000 fölé emelkedett a járvány során a SARS-CoV-2 koronavírus okozta betegségekben elhunytak száma. Az Olasz Testvérek nem szavaz bizalmat Mario Draghi közgazdász alakuló kormányának, de támogatja az országot segítő sürgős döntéseket - közölte Giorgia Meloni, a párt elnöke. Az Egyesült Államok újra kívánja éleszteni évek óta elhanyagolt kapcsolatait legszorosabb szövetségeseivel - jelentette ki Joe Biden amerikai elnök. Oroszország és az Európai Unió a köztük lévő nézetkülönbségek ellenére kész a pragmatikus együttműködésre - jelentette ki az orosz és az uniós diplomácia vezetője Moszkvában. Egy második világháborús veterán, Ignat Artyomenko becsületét és méltóságát sértő rágalmazás címén állították ismét bíróság elé Moszkvában Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikust. Több száz egyetemi tanár és diák tiltakozott Rangunban a mianmari katonai puccs ellen. A tálib szélsőségesek megölték az afgán biztonsági erők 16 tagját az ország északi részén fekvő Kunduz tartományban. Oroszország kiutasít svéd, német és lengyel külképviseleti alkalmazottakat, akik nem engedélyezett tüntetésekben vettek részt - közölte az orosz külügyminisztérium. Minden hatodik szlovák állampolgár a szegénységi küszöb alatt él - állapította meg a FinGO befektetési tanácsadó cég. Vádat emelt az ügyészség Donáth László korábbi szocialista országgyűlési képviselővel szemben, akit 2019-ben gyanúsítottak meg emberi méltóságot sértő szeméremsértéssel és aljas indokból elkövetett könnyű testi sértéssel. Megöltek egy férfit Tatabányán - közölte a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság. A maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt csütörtökön 231 esetben intézkedtek a rendőrök - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője. A régészeti munkálatokat végző szakemberek szerint nagy valószínűséggel kijelenthető, hogy megtalálták a jáki apátsági templom alapítójának tartott Jáki Nagy Márton csontjait. Lerakták a fertődi Esterházy-kastély csaknem 4,3 milliárd forintos, részben európai uniós, részben hazai forrásból 2022 őszéig megvalósuló turisztikai célú fejlesztésének alapkövét. Női kosárlabda Eb-selejtező: Szlovákia - Magyarország 57:65 Férfi kézilabda BL: Telekom Veszprém - Barcelona 34:37 Női vízilabda Euroliga: UVSE Hunguest Hotels - Sant Andreu (spanyol) 20:5 A Forma-1-esek nem igénylik a soron kívüli oltást a koronavírus ellen - jelentette ki Stefano Domenicali, a világbajnoki sorozat új vezérigazgatója.