Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 08. 24. Vasárnap Bertalan napja
Jelenleg a TV-ben:

Paláver

Következik:

Híradó 17:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Figyelem: külföldi katonai konvoj halad át Magyarországon

2025. augusztus 24., vasárnap 14:41 | MTI
hadsereg katonai konvoj közlekedés

Külföldi katonai konvoj halad át Magyarországon a Röszke-Hegyeshalom útvonalon – közölte a Honvédelmi Minisztérium (HM) vasárnap.

  • Figyelem: külföldi katonai konvoj halad át Magyarországon

A haditechnikai eszközöket és katonai járműveket szállító menetoszlop vasárnap lép be az országba Röszkénél, majd az M5-ös autópálya - M0-s autóút – Budapest – M1-es autópálya – Hegyeshalom útvonalon halad, a határt várhatóan hétfőn éri el - ismertették.

A HM felhívta a figyelmet, hogy a katonai szállítójárművek közlekedése miatt fokozott óvatosságra, körültekintésre és türelemre van szükség az érintett útvonalakon az említett időpontokban.

Hozzátették: a járművek, konvojok mérete és haladási módja eltérhet a mindennapi közúti közlekedésben megszokottól, ezért a Magyar Honvédség kéri a közlekedők együttműködését.

A katonai menetoszlop tagjai közé behajtani veszélyes és tilos – jelezték a közleményben.

Fotó: illusztráció (Shutterstock)

További híreink

Így főzi a rizst? Sürgősen felejtse el, akár arzénmérgezéssel is járhat!

Detonáció rázott meg egy gyermekáruházat Moszkvában

"Hiányzott egy játékosunk" - Szoboszlai súlyos kritikát kapott Arne Slottól

Varga Judit váratlanul megjelent, Magyar Péter pánikba esett és azóta összevissza beszél

Ez történik a fügével, ha elkezded locsolni a fád tövét

Támadás érte Erdélyt

Országszerte dőltek meg az idegenforgalmi rekordok 2025-ben + videó

Az egész internet a Manchester City új potyakapusán röhög – fotó, videó

Árad a brutalitás – félelmetes dologra hívta fel a figyelmet Kocsis Máté a tiszás megnyilvánulások kapcsán + videó

További híreink

Árad a brutalitás – félelmetes dologra hívta fel a figyelmet Kocsis Máté a tiszás megnyilvánulások kapcsán + videó

Kocsis Máté: Képmutató Magyar Péter viselkedése a miniszterelnök nyaralása kapcsán + videó

Hankó Balázs: Soha nem látott fejlesztések valósulnak meg a következő években + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Ukrajna vezetői arra várnak, hogy Orbán Viktor ne legyen hivatalban
2
GLOBÁL: Leleplezzük a világ titkait – Európa, Amerika és az orosz-ukrán háború valódi összefüggései + videó
3
Az olasz miniszterelnök-helyettes élesen bírálta a francia elnököt
4
PIKK - Magyar Péter hazugságcunamija: üres ígéretek és nagy lebukás a műsorban + videó
5
Árad a brutalitás – félelmetes dologra hívta fel a figyelmet Kocsis Máté a tiszás megnyilvánulások kapcsán + videó
6
Matteo Salvini: Macron vegyen sisakot, mellényt, markoljon meg egy fegyvert és ő menjen harcolni Ukrajnába + videó
7
Északi Áramlat rejtély: Oroszország az ENSZ-ben csapna oda az ukrán gyanúsított ügyében
8
Fucsovics Márton Winston-Salem bajnoka
9
Tragédia történt az M3-as autópályán
10
Kocsis Máté: Képmutató Magyar Péter viselkedése a miniszterelnök nyaralása kapcsán + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

„Ez a nyár Orbán Viktorról szólt”

„Ez a nyár Orbán Viktorról szólt”

 Egyre látványosabban porlad a manipulációs kerekasztal által épített mítosz arról, hogy a Tisza a legnépszerűbb párt a hazai politikai porondon – írja a Magyar Nemzet. 
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!