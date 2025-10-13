Keresés

2025. 10. 13. Hétfő
Belföld

Fidelitas elnök: A választás tétje a magyar fiataloknak az, hogy meg akarunk-e halni Zelenszkij Ukrajnájáért?

2025. október 13., hétfő 08:58 | Magyar Nemzet
Fidelitas sorkatonaság Háború Ukrajnában kötelező sorkatonai szolgálat

A témában indított petíciót a nemamihaborunk.hu oldalon lehet aláírni.

  • Fidelitas elnök: A választás tétje a magyar fiataloknak az, hogy meg akarunk-e halni Zelenszkij Ukrajnájáért?

A cikk a Magyar Nemzet honlapján is elérhető.

A napokban Ruszin-Szendi Romulusz nyíltan beszélt arról, hogy a magyar fiatalokat bármikor berántanák sorkatonának, ha háborúról van szó. Több mint aggasztó ez a kijelentés, hiszen tudjuk, hogy a Tisza Párt egy Brüsszelből pénzelt, háborút támogató párt. Brüsszelben elkészült egy háborús terv, aminek a lényege, hogy háborúba megyünk az oroszok ellen – mondta el egy, a budaörsi katonai temetőnél tartott sajtótájékoztatón Mohácsy István, a Fidelitas elnöke.

Ha a Tisza kormányra kerülne, magyar fiatalokat is az ukrán frontra küldenék. Így a választás tétje nem más nekünk, magyar fiataloknak, mint az, hogy meg akarunk-e halni Zelenszkij Ukrajnájáért? Azért jöttünk el a budaörsi katonai temetőhöz, mert ez tökéletesen reprezentálja azt, amit mi nem akarunk. Nem akarjuk fiatal társainkat ilyen, vagy ezekhez hasonló katonai sírokban látni – jelentette ki a politikus. Hozzátette, sajnálatos módon a magyarság történelmében rengeteg olyan példa fellelhető, ami a fiataloknak elrettentésként szolgál. 

Magyarországnak van egy profi hadserege, amit évek óta fejleszt a patrióta kormányzat, az országunk védelme érdekében. A sorkatonaság visszaállítása nem jelent megoldást az országunk védelmére, senkit nem szabad akarata ellenére arra kényszeríteni – tette hozzá Mohácsy István. Kiemelte, éppen ezért Nem a sorkatonaságra! címmel petíciót indít a Fidelitas a kötelező sorkatonaság ellen. A petíciót a nemamihaborunk.hu oldalon lehet aláírni.

Arra buzdítunk mindenkit, hogy töltse ki a petíciót, mert ez egy olyan ügy, amiben hallatnunk kell a hangunkat és nem hagyhatjuk, hogy jöttment tiszás politikusok döntsenek a mi sorsunkról!– zárta a beszédét a politikus. 

Fotó: MTI

 

 

Örömhír az albérlőknek: a pandémia óta nem volt ilyen

 Jelentősen, 1,1 százalékkal csökkentek a lakbérek országosan szeptemberben, az előző hónaphoz képest – derül ki a KSH-ingatlan.com lakbérindex adataiból. Az ingatlan.com hétfői közleménye szerint ilyen mértékű csökkenésre utoljára 2020-ban, a koronavírus-járvány idején volt példa.

Háború Ukrajnában

