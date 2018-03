Fideszesek taroltak a Pest megyei földárveréseken is – derül ki a volt vidékfejlesztési államtitkár legfrissebb elemzéséből, amelyet a 24.hu ismertet. Ángyán József a megyében és Budapesten meghirdetett több mint 17 ezer hektár állami föld sorsát vizsgálta. A meghirdetett mennyiségből valamivel több mint kilencezer hektárt privatizáltak. Több mint 6800 hektárt 27 nagy érdekeltség szerzett meg, és a szakember szerint kormányközeli rokoni, baráti és gazdasági érdekkörök is jelentős állami földterületekhez jutottak. A nagy nyertesek között vannak például a Szijjártó Péter miniszter futsalcsapatát szponzoráló Hunland agrárholding vezetői, valamint Buzek Menyhért megyei MAGOSZ-vezető lányai is.