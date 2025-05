Fideszesek kínzását és kivégzését vetette fel Magyar Péter egyik híve

Megosztás itt:

„Támogatja-e, hogy a fideszeseket a 2026-os választások után megkínozzuk és kivégezzük?” – tette fel a kérdést a Tisza Párt szimpatizánsait tömörítő csoportjában az egyik tag. A Magyar Pétert támogató hölgy kérdéséből kiderül, helyesnek tartaná, ha a kormánypárti szavazókat a történelem legsötétebb korszakait idéző eszközökkel módszeresen elpusztítaná egy esetlegesen hatalomra kerülő Tisza-kormány.

A bejegyzést, amelyet nem sokkal a közlés után töröltek a csoport adminisztrátorai, láthatóan többen is lelkesedéssel fogadták.

Az elmúlt időszakban a közbeszéd egyre inkább eldurvul. Miközben Magyar Péter elnök a Tisza Pártot rendszeresen a béke és a szabadság pártjának állítja be, a saját szavazóit a kormánypártok és támogatói ellen uszítja. Ez történt nemrég Magyar Péter országjárásának kiskőrösi állomásán is, ahol a politikus először oroszul fenyegetőzött, majd a Hír TV riporterének családját támadta.

Az ellenzéki pártelnök viselkedését Orbán Viktor is szóvá tette egy fórumán. Felidézte: a Tisza Párt elnöke nemrég felhívta a Magyar Nemzeti Bankot, ahol egy ügyintéző hölgyet lehordott, mert a munkáját végezve hivatalos papírokat küldött neki, majd a politikus meg is fenyegette. A miniszterelnök ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott: ,,Nekünk is van számos hibánk, de egy dologgal nem lehet bennünket vádolni – a tisztelet ezen az oldalon a belépő."

Orbán Viktor szerint nem csupán a politikai ellenfeleket, hanem minden rendes embert megillet a tisztelet, ez pedig szerinte a nemzeti oldal alapértéke.

– Módjával, de minden rendes embernek teljességgel – tette hozzá a kormányfő.

