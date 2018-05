Fideszes rokon borászatára is jut uniós pénz

REGGELI JÁRAT KEDDEN IS 5.50-TÕL. A MÛSORVEZETÕ: FARKAS KRISZTINA 6.30 KORRUPCIÓINFO MANDÁTUM NÉLKÜL? VENDÉG: HADHÁZY ÁKOS KORÁBBI TÁRSELNÖK, LMP 6.40 KORDONT BONT A JOBBIK VENDÉG: KEPLI LAJOS ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ, JOBBIK 7.45 TÁMADNAK A KULLANCSOK VENDÉG: LAKOS ANDRÁS INFEKTOLÓGUS 8.30 A PERONON: HOMONNAY GERGELY SZERVEZÕ, "MI VAGYUNK A TÖBBSÉG" - TÜNTETÉS A DEMOKRÁCIÁÉRT KEDDEN 10 ÓRAKOR ALAKUL MEG AZ ÚJ ORSZÁGGYÛLÉS. ÁDER JÁNOS KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK A SÁNDOR-PALOTÁBAN FELKÉRTE AZ ÚJ KORMÁNY MEGALAKÍTÁSÁRA ORBÁN VIKTOR KORMÁNYFÕT. ORBÁN VIKTOR: AZ ÚJABB KÉTHARMADDAL A HÁROM HARMADOT AKAROM SZOLGÁLNI A KÖVETKEZÕ CIKLUSBAN. ELKEZDÕDTEK A PARLAMENT KEDDI ALAKULÓ ÜLÉSÉHEZ IDÕZÍTETT KORMÁNYELLENES TÜNTETÉSEK. DK: VÁLASZTÁSI CSALÁST FEDEZETT AZ NVB, MERT A KÚRIA KIMONDTA, HOGY EGY KAMUPÁRTHOZ ÍRTÁK BE A DK LISTÁS SZAVAZATAIT ÚJPESTEN. ELISMERTE A NEMZETI VÁLASZTÁSI IRODA, HOGY ADMINISZTRATÍV HIBÁK VOLTAK AZ ORSZÁGGYÛLÉSI VÁLASZTÁSKOR. A JOBBIK A KILAKOLTATÁSI MORATÓRIUM MEGHOSSZABBÍTÁSÁT JAVASOLJA A PARLAMENTNEK. DÚRÓ DÓRA: BÁRMI TÖRTÉNIK, A JOBBIK A NÉPPÁRTI ÚTON MARAD. LEVÉLBEN KÖSZÖNI MEG A VÁLASZTÁSI RÉSZVÉTELT AZ ÁLLAMPOLGÁROKNAK ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK. LETETTE AZ ELNÖKI HIVATALI ESKÜT VLAGYIMIR PUTYIN MOSZKVÁBAN. ISMÉT DMITRIJ MEDVEGYEVET JELÖLTE AZ OROSZ KORMÁNY ÉLÉRE VLAGYIMIR PUTYIN. SZAKÉRTÕI KORMÁNY FELÁLLÍTÁSÁT JAVASOLJA AZ OLASZ ÁLLAMFÕ, MERT A KORMÁNYALAKÍTÁSRÓL SZÓLÓ TÁRGYALÁSOK NEM HOZTAK EREDMÉNYT. WASHINGTONBAN PRÓBÁLJA MEGGYÕZNI AZ AMERIKAI KORMÁNYZATOT AZ IRÁNI ATOMMEGÁLLAPODÁS FENNTARTÁSÁRÓL A BRIT KÜLÜGYMINISZTER. LEGKEVESEBB HATAN MEGHALTAK KÉT LÉGICSAPÁSBAN, AMIT VÉLHETÕLEG AZ ARAB KOALÍCIÓ MÉRT A SÍITA LÁZADÓKRA A JEMENI FÕVÁROSBAN. 82 EMBER MEGSÉRÜLT EGY 5,1-ES ERÕSSÉGÛ FÖLDRENGÉSBEN IRÁN DÉLNYUGATI RÉSZÉN. IZRAELI MINISZTER: A VÉRÉVEL FOG FIZETNI A SZÍRIAI ELNÖK, HA HAGYJA, HOGY AZ IRÁNI KATONÁK SZÍRIA TERÜLETÉRÕL TÁMADJÁK MEG IZRAELT. HAWAII: A KILAUEA VULKÁN EDDIG MINTEGY 30 HÁZAT PUSZTÍTOTT EL ÉS CSAKNEM 2000 EMBERT KÉNYSZERÍTETT OTTHONA ELHAGYÁSÁRA. 214 EMBER KERÜLT KÓRHÁZBA KAMBODZSÁBAN, MERT SZENNYEZETT VIZET ITTAK. HOSSZÚ KATINKA JÚNIUSBAN VISSZATÉR A VERSENYZÉSHEZ, ÉS A GLASGOW-I ÚSZÓ EURÓPA-BAJNOKSÁGON IS INDUL. ÚJABB FERTÕZÖTT VADDISZNÓT TALÁLTAK HEVES MEGYÉBEN, ÁPRILIS 21. ÓTA ÖSSZESEN ÖT TETEMNÉL MUTATTAK KI AFRIKAI SERTÉSPESTIST. KISTEHERAUTÓ GÁZOLT EL EGY GYALOGOST A KIJELÖLT GYALOGOS-ÁTKELÕHELYEN, MAJD EGY OTT PARKOLÓ AUTÓNAK ÜTKÖZÖTT A BUDAKALÁSZI HÉV-MEGÁLLÓNÁL. KÉT AUTÓ KARAMBOLOZOTT BALATONVILÁGOSNÁL, A 71-ES FÕÚTON, KÉT EMBER MEGSÉRÜLT. ÖSSZEÜTKÖZÖTT KÉT AUTÓ BARANYA MEGYÉBEN, A KÁRÁSZ ÉS VÉKÉNY KÖZÖTTI ÚTON, EGY EMBERT A MENTÕK ÁPOLNAK. KÉSSEL ÉS VIPERÁVAL ESETT EGYMÁSNAK KÉT BKV BUSZSOFÕR, NYOMOZÁS INDULT ZOOM.HU. A PARLAMENT ALAKULÓ ÜLÉSE MIATT KEDDEN LEZÁRJÁK A KOSSUTH TERET ÉS KÖRNYÉKÉT, VÁLTOZIK A METRÓ, A VILLAMOS, ÉS A TROLIBUSZOK MENETRENDJE IS. EMELI 3 FORINTTAL A 95-ÖS BENZIN, ÉS BRUTTÓ 2 FORINTTAL A GÁZOLAJ NAGYKERESKEDELMI ÁRÁT SZERDÁN A MOL. BENZIN LITERENKÉNTI ÁTLAGÁRA 381 FORINTRA, A GÁZOLAJÉ 389 FORINTRA NÕ.