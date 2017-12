Csalásgyanús ügybe keveredett fideszes politikust hozott a Mikulás a tótkomlósi óvodásoknak. Ezúttal Simonka György állt be a gyermekekkel kampányoló politikusok sorába, a Mikulás-napi ünnepségen látogatta meg a fiatalokat. Az egyik ellenzéki párt, az Együtt szerint nemcsak oda, hanem több közeli oktatási intézménybe is elment a dél-békési politikus, aki várhatóan a kormánypártok egyéni jelöltje lesz a körzetben. A fideszes képviselő annak ellenére is bizalmat kapott, hogy a gyanú szerint egyik cége csaknem egymilliárd forintos kárt okozott Magyarország és az Európai Unió költségvetésének.