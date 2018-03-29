2018. március 29.,
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Fideszes képviselő volt cége építheti meg a szekszárdi tanuszodát

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2018. március 29., csütörtök 16:56, frissítve: csütörtök 17:02

Az uniós beszerzési értesítő szerint az egykor Bánki Erikhez tartozó Aquaplus Kft. végezheti el a munkákat 2,3 milliárd forintért. A nyertes pályázónak a medencét magába foglaló háromszintes épület mellett parkolót is kell építenie.

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