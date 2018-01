Fideszes jelölt gyengítheti Márki-Zayt?

Nemcsak a plébános kampányol a fideszes hódmezővásárhelyi polgármesterjelölt mellett: a teljes ellenzék támogatásával, de függetlenként induló Márki-Zay Péter támogatóinak megosztását segítheti egy harmadik induló is.

Ma jelentette be Hernádi Gyula, a hódmezővásárhelyi MSZP 2002-es és 2006-os polgármesterjelöltje, hogy függetlenként ő is újból indul – állítása szerint egy jóbarátja ösztönzésére. Hernádi sajtóinformációk szerint azonban ma már sokkal inkább Fidesz-közelinek mondható, ugyanis korábbi gyanús Leader-ügyei következmények nélkül maradtak, jelenleg pedig fedett pályás teniszklubot is elnököl, amely pénzt kap a fideszes városvezetéstől.

Az MSZP hódmezővásárhelyi szervezete a párt alapszabálya értelmében Hernádi kizárását kezdeményezte, mivel egy érvényes döntéssel ment szembe.