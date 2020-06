Fidesz: Tovább dagad a menzabotrány Józsefvárosban

4107-re nőtt a hazánkban beazonosított koronavírus-fertőzöttek száma. Elhunyt egy 100 éves, krónikus beteg, ezzel 573-ra emelkedett az elhunytak száma, 2600-an már meggyógyultak. Budapest a világ legrosszabbul teljesítő városai közt végzett a járvány elleni védekezésben - mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára. Rétvári Bence közölte, ennek Karácsony Gergely főpolgármester veszélyhelyzet alatti és azóta is tapasztalható, idősotthonokkal kapcsolatos késlekedése az oka. Az ellenzéki pártokat nem zavarja, hogy a Karácsony Gergely vezette fővárosi önkormányzat a piaci ár dupláját fizette a koronavírus-tesztekért. Az Informátor című oknyomozó műsorunknak nyilatkozó laboratóriumi szakértő elmondta: ők fele annyiért teszteltek az önkormányzatoknak, mint amennyit a főváros költött. A kormánypártoknak fontos az emberek véleménye, és mivel a 2020-as évet a koronavírus-járvány határozza meg, e téma köré építették fel az újabb nemzeti konzultáció kérdéseit is - mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára. Komoly aggályokat vet fel Szél Bernadett és Hadházy Ákos nemzeti konzultációs íveket begyűjtő akciója - írja a Magyar Nemzet. A lapnak a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke elmondta: kizárólag anonim ívek adhatók le, ha bármilyen adatot tartalmaznak, az törvénysértő. Péterfalvi Attila emlékeztetett: Hadházy Ákos ellen már zajlik egy korábbi adatvédelmi vizsgálat. A szocialisták műanyag kupakokkal szavaztatnának a Lánchíd felújításáról - hangzott el az ATV műsorában. Molnár Zsolt a Lánchíd felújítását, vagy az augusztus 20-i tűzijáték megtartását döntené el műanyag kupakokkal. „Elszomorító és méltatlan” - így vélekedett Magyarország élőben című műsorunkban Széchenyi Tímea a Lánchíd felújítása körül kialakult helyzetről. A Gróf Széchenyi Család Alapítvány elnöke hozzátette: még szomorúbb, hogy pont a Lánchíd kapcsán alakult ki ez a helyzet, hiszen a híd összeköt bennünket, nem pedig szétválaszt, és pont ennek az eszmeisége az, ami most elveszni látszik. A főváros nem felújítani akarja a Lánchidat, hanem vitatkozni akar a kormánnyal - mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter a Heti Tv-ben annak kapcsán, hogy a főpolgármester még több pénzt kér a kormánytól a rekonstrukcióra. Gulyás Gergely közölte: a Lánchíd felújítása a Fővárosi Önkormányzat feladata, de a Tarlós Istvánnal kötött megállapodás alapján a kabinet 6 milliárd forintot biztosít a célra, Karácsony Gergely azonban már 10 milliárdot kér. A korábbi 70 százalékról a bruttó fizetés 100 százalékára emelkedik jövő év július 1-jétől a csecsemőgondozási díj (csed) összege - jelentette be Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár. Még a nyári szünetben megérkezik a pedagógusok emelt fizetése - írta a Magyar Nemzet. A lap közölte, hogy egyes igazgatók az alapbérük csaknem dupláját kereshetik az új vezetői pótlékkal. ITM: A kormány idén 3 milliárd forintos keretösszeggel indítja el a diákok nyári munkavállalását támogató programot, amelyben a 16-25 év közötti, nappali tagozatos tanulók vehetnek részt, július 1. és augusztus 30. között. A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa 15 bázisponttal, 0,75 százalékra csökkentette a jegybanki alapkamatot. Továbbra is gazdasági növekedést vár idén a Magyar Nemzeti Bank, a legfrissebb Inflációs jelentése szerint 0,3-2 százalék között nőhet az idén a magyar GDP, 3,2-3,3 százalékos infláció mellett. Áder János köztársasági elnök a Magyar Nemzeti Bank alelnökévé nevezte ki Virág Barnabást. Az erről szóló okiratot az államfő ma adta át a Sándor-palotában. Majdnem két hónapos tárgyalássorozatot követően az Európai Bizottság jóváhagyta azt a kérésünket, hogy 800 ezer euró felett is adhassunk támogatást magyarországi vállalatoknak a versenyképességük növelése érdekében - jelentette be Szijjártó Péter. Megszületett a megállapodás arról, hogy az idén október és jövő október között összesen 4,2 milliárd köbméter gázt vásárol Magyarország a Gazpromtól - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Moszkvában. Világszerte már több mint 9 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 471 ezer, a gyógyultaké 4,5 millió. Visszaállítják a járványügyi korlátozásokat Németországban az Észak-Rajna-Vesztfália tartományi Gütersloh járásban egy húsüzemben történt tömeges koronavírus-fertőzés miatt. A nagy-britanniai koronavírus-járvány enyhülése immár lehetővé teszi, hogy a jövő hét végén Angliában kinyithassanak a vendéglátóhelyek, a szállodák, a múzeumok, és lazítani lehet a kötelező távolságtartást előíró szabályt is - közölte a brit kormányfő. Cáfolta Donald Trump amerikai elnök a kereskedelmi tanácsadója, Peter Navarro nyilatkozatát, amely szerint megszakadtak a Kínával folytatott kereskedelmi tárgyalások. Donald Trump amerikai elnök rendeletet írt alá a munkavállalói vízumok tilalmának meghosszabbításáról. Tüntetők megpróbálták ledönteni Andrew Jacksonnak, az Egyesült Államok hetedik elnökének bronz lovas szobrát a Fehér Ház közelében. A szövetségi kormányzat kész segítséget nyújtani a rend helyreállításához Seattle-ben - jelentette ki Donald Trump amerikai elnök. Irán kész tárgyalni a kártérítés kifizetéséről a januárban tévedésből lelőtt ukrán utasszállító áldozataiért, és hajlandó arra is, hogy Párizsba küldje elemzésre a gép feketedobozait - közölte a kanadai külügyminisztérium. A kínai külügyminisztérium közölte: Peking és Újdelhi megegyezett, hogy lépéseket tesz a feszültség enyhítése érdekében egy vitatott határszakasznál, ahol húsz indiai katona vesztette életét egy összetűzésben a múlt héten. Egy férfi szándékosan belehajtott kocsijával a kínai nagykövetség kapujába Buenos Airesben. Senkinek sem esett baja, de a bejáróban jelentős károk keletkeztek. Nem volt „kézzelfogható eredménye” az Egyesült Államok és Oroszország között Bécsben lezajlott újabb nukleáris leszerelési tárgyalásoknak - közölte az osztrák sajtó. A vállalati pénzügyi jelentés meghamisításának gyanúja miatt előzetes letartóztatásba helyezték az egyik legnagyobb német tőzsdei cég, a digitális fizetési megoldásokkal foglalkozó Wirecard frissen távozott vezetőjét - közölte a müncheni ügyészség. Őslakos indiánokat mészároltak le fegyveresek egy dél-mexikói faluban. A 15 áldozat többségét megcsonkították és élve égettek el. Lapinformációk szerint egy helyi bűnbanda vezetője bízta meg a bérgyilkosokat az akcióval. A Svájcban kutató magyar neurobiológus, Roska Botond kapja az idén a Körber Európai Tudományos Díjat, a hamburgi székhelyű Körber Alapítvány díját, amellyel minden évben egyetlen európai tudóst ismernek el az összes tudományterületről. A magyar kultúra az a teremtő és megtartó erő, amely nélkül nemcsak túlélni, de élni sem lehet, és talán nem is érdemes - mondta Orbán Viktor a Fiumei úti sírkertben, Fekete György, a Magyar Művészeti Akadémia tiszteletbeli elnökének búcsúztatásán. A kormányfő kiemelte: ha gyökeret eresztünk a kultúrában, belőle táplálkozunk, belőle merítjük az ihletet, engedjük kibontakozni, akkor „nemcsak megmaradunk, hanem visszaszerezzük, sőt gyarapítani fogjuk mindazt, amit az előttünk járók ránk hagytak”. A Tatabányai Járásbíróság letartóztatott két férfit, akik június 17-én komáromi otthonukban olyan súlyosan bántalmazták ismerősüket, hogy az a helyszínen életét vesztette. Különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés miatt emelt vádat a Fővárosi Főügyészség egy férfi ellen, aki agyonverte nagynénjét. A vádhatóság kényszergyógykezelést indítványozott. Magyar Közút: Jelenleg mintegy 6000 köbméternyi szabálytalanul elhelyezett szemét található a magyar közutak mentén, az illegális szemétlerakások száma évről-évre növekszik, idén már 1420 tonnányi szabálytalanul kihelyezett szemetet gyűjtöttek össze. MÁV: Júliustól számos környező országgal újraindul a nemzetközi vasúti közlekedés, Ausztria és Németország felé pedig növekszik a jelenleg közlekedő járatok száma. Augusztus 2-án a másodosztály, azaz a Merkantil Bank Liga küzdelmeivel indul a 2020/21-es magyar futballszezon, az OTP Bank Liga augusztus 15-én, a futsalbajnokság és a Simple Női Liga várhatóan augusztus végén rajtol. Argentína vezeti a világranglistát a külföldön foglalkoztatott labdarúgóedzők számát illetően - a Sporttanulmányok Nemzetközi Központjának frissen közreadott elemzése szerint. Pozitív lett a világelső Novak Djokovic koronavírustesztje az után, hogy a szerb teniszező részt vett az által életre hívott, meghívásos Adria Tour zadari versenyén.