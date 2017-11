Fidesz-szóvivő: Balognak köszönhető a hospice további működése

A szervezet szerdán közölte, hogy pénzhiány miatt heteken belül bezárhatják az ország egyetlen, gyógyíthatatlan felnőttbetegeket ápoló hospice-házát. Tegnap a humánminiszter azt ígérte, hogy megkapják a hiányzó összeget. Puskás Imre ma azt mondta: a kormány eseti jelleggel támogatja az intézményt.

„Erre a miniszter nagyon gyorsan reagált. Mégpedig egy olyan módon, hogy az alapítvány működése ennek a segítségnek köszönhetően a jövőben sem lesz kérdéses. Tehát ilyen értelemben ezt én nem egy kedvezőtlen, negatív történetnek tudom értelmezni, hanem éppen annak, hogy az alapítvány, aminek eddig is támogatta a kormány a működését, most egy jelentősebb támogatásra szorult annak érdekében, hogy ezt a tevékenységet fenn tudja tartani. És ezt a nagyobb támogatást is a kormány most egy ilyen ad hoc jelleggel támogatni tudja és kívánja” – nyilatkozta a szóvivő.