Fidesz: Pénzért és hatalomért feladta az elveit az ellenzék

Tavaly az összes balliberális párt beállt a jobbikos Janiczak Dávid mögé az őszi önkormányzati választás hajrájában, a Demokratikus Koalíció is támogatásáról biztosította.

Csakhogy néhány nappal később mégis kihátráltak mögüle arra hivatkozva, hogy az ózdi jelölt korábbi megnyilvánulásai vállalhatatlanok a Gyurcsány-párt számára.

A Demokratikus Koalíció most újra egy Jobbikos jelöltet támogat. A Magyar Nemzet vette észre, hogy a borsodi időközi választáson induló Bíró László korábban Judapestnek nevezte a fővárost és "tetűcsúszdászoknak" titulálta az izraeli turistákat. A DK azonban eddig nem jelezte hogy vállalhatatlannak tartaná a Jobbikos politikus múltját.

Szerettük volna megtudni a Gyurcsány-párttól, hogy most miért nem zavarja őket az antiszemita megnyilvánulás azonban többszöri megkeresésünkre sem reagáltak.

Még februárban hirdetett bojkottot a Párbeszéd a Hír Tv ellen, mert - szerintük - akkor a kitörés napi riportunkban a neonácikat mentegettük. Karácsony Gergely pártja most azonban nem határolódott el Bíró László antiszemita megnyilvánulásaitól.

A Fidesz szerint elfogadhatatlan, hogy Bíró László még a közéletben van, az ellenzék pedig a pénzért és a hatalomért eldobja a saját elveit is.

"Annak idején, amikor az ózdi polgármesterrel voltak problémáik, a Jobbik ózdi polgármestere is vállalhatatlan kijelentéseket és dolgokat tett, akkor a baloldal elhatárolódott tőle, most meg ne. Ez is azt mutatja, hogy a pénzért és a hatalomért ezek mindenre képesek. Nem érdekli őket az, hogy nyíltan, antiszemita kifejezéseket - és nem is oly régen ilyen kifejezéseket illetve ilyen mondatokat és ilyen véleményt megfogalmazó ember indítanak most képviselőjüknek, képviselőjelöltnek, mert csak a pénz meg a hatalom érdekli és nem ezek az elvek, amelyeket egyébként meg fennen hangoztatnak"

- mondta a Fidesz frakcióvezetője, Halász János.

A korábbi ellenzéki tüntetések egyik fő szónoka, Tamás Gáspár Miklós is kikelt magából az ellenzék viselkedése miatt. A filozófus a Magyar Nemzetnek adott interjújában azt mondta: tűrhetetlen, hogy olyan ember, aki a Bíró által mondottakhoz hasonló cigány és zsidóellenes ocsmányságokat beszél, olyan pártok színeiben indulhasson parlamenti választáson, amelyek magukat antirasszistának, demokratának és toleránsnak tekintik.

HírTV