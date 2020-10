Fidesz: Korlátozza a sajtószabadságot Karácsony Gergelyék rendelete

Jövő év elején megkezdjük a 13. havi nyugdíj visszaépítését - jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök az idősek világnapján. A generációk közötti szövetség mindennél fontosabb a koronavírus-járvány idején, ezért erősíti a kormány a fiatalok és az idősek közötti együttműködést - mondta Hollik István, a Fiatal Családosok Klubja idősek napi rendezvényén. A már meghozott szabályokat kell betartani ahhoz, hogy a koronavírus-fertőzések száma mérséklődjön - jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón. További egy hónappal meghosszabbította a határzárat a kormány október 1-jétől – közölte Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón. Operatív törzs: A koronavírus-járvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének, életének megóvása érdekében döntött a kormány a schengeni belső határellenőrzés meghosszabbításáról. 848 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 27 309-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 16 beteg, így az áldozatok száma 781-re emelkedett, 6118-an pedig már meggyógyultak. Felkészültek a köznevelési intézmények a belépéskor szükséges lázmérésre - közölte Maruzsa Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelésért felelős államtitkára a Kossuth Rádióban. Országszerte rendben elindult a diákok testhőmérséklet-ellenőrzése a szakképző iskolákban - jelentette ki Schanda Tamás, az ITM parlamenti államtitkára, amikor digitális testhőmérő kaput adott át a Budapesti Műszaki Szakképzési Centrumban. A magyar felsőoktatás felkerült a nemzetközi térképre, egyre nagyobb hírnevet vív ki magának a világban - mondta Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti és stratégiai államtitkára. Szeptember végéig több mint százezer egykori és jelenlegi hallgató kapta kézhez nyelvvizsga nélkül oklevelét a felsőoktatási intézményektől - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium. Sokat tett és dolgozott Budapestért Demszky Gábor és Tarlós István, a két korábbi városvezető - mondta Karácsony Gergely főpolgármester a Facebook-oldalán, azzal kapcsolatban, hogy a Fővárosi Közgyűlés döntött a két politikus díszpolgári címéről. A DK képviselői nem szavazták meg Tarlós István díszpolgárságát. Mától családokért felelős tárca nélküli miniszterként dolgozik Novák Katalin. Disznókért akarta megvenni a borsodi romák szavazatait az antiszemita és cigányellenes kijelentéseiről elhíresült Bíró László - ezt mondta a Magyar Nemzetnek Lakatos Attila borsodi cigányvajda. Tudatos ingatlanspekuláció zajlik Egerben, állítja a helyi Fidesz frakcióvezetője. A mai közgyűlésen a baloldali képviselők arról döntöttek, hogy a Senator-ház után egy újabb értékes önkormányzati épületet kínálnak eladásra. Jól halad a januárban meghirdetett klíma- és természetvédelmi akcióterv végrehajtása, a kormány kiemelt feladatként kezeli a hulladékképződés és az illegális lerakás visszaszorítását - hangsúlyozta Palkovics László. Ha a jogállamisági és költségvetési kérdések összekötéséről szóló vita akadályozza a koronavírus-járvány miatt szükséges pénzügyi alap működésének elindulását, lehetőség van kormányközi megállapodásra, az EU intézményein kívül - nyilatkozta Orbán Viktor. Felelőtlenség a jogállamisági vita és a koronavírus-járvány miatt szükséges uniós pénzügyi alap összekapcsolása, ez a támogatások gyors folyósítását veszélyezteti - mondta Gulyás Gergely. Az Európai Unió és annak értékei kereszténydemokrata értékek, ezért amikor a „brüsszeli demokráciával harcolunk”, akkor mi vagyunk hűségesek az alapító atyák örökségéhez - jelentette ki Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes. A Die Zeit című liberális német hetilap "Mi meg akarjuk állítani a migrációt" címmel közölt interjút Varga Judit igazságügyi miniszterrel. A kormány a külpolitikában is a keresztény gondolkodású politikát képviseli – hangsúlyozta Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára. A magyar vasúti járműgyártás a valaha volt legnagyobb megrendelését kapta az egyiptomi nemzeti vasúttársaságtól, ez a két ország közötti gazdasági együttműködés eddigi legkomolyabb eredménye - jelentette ki Szijjártó Péter külügyminiszter Kairóban. Orbán Viktor miniszterelnök baráti üdvözletét és jókívánságait fejezte ki a Kínai Népköztársaság nemzeti ünnepe, az ország megalapításának 71. évfordulója alkalmából Li Ko-csiang kormányfőnek. Rendkívüli uniós csúcstalálkozó kezdődött Brüsszelben. A tanácskozáson a Törökországgal fennálló kapcsolatokat, a Földközi-tenger keleti térségében kialakult helyzetet tekintik át, de az EU és Kína közötti kapcsolatok ügye is napirendre kerül. Ha a jogállamisági viták akadályozzák a koronavírus-járvány miatt szükséges pénzügyi alap működését, lehetőség van kormányközi megoldásra- mondta Orbán Viktor a brüsszeli európai uniós csúcstalálkozó előtt. A miniszterelnök hangsúlyozta: most válság van Európában, most válságot kell kezelni, ezt a pénzügyi alapot minél gyorsabban elérhetővé kell tenni az országok számára, és nem lehet akadályozni a jogállamiságról szóló vitákkal. Az Európai Unió stabilitást akar elérni és kiszámíthatóságot vár a Földközi-tenger keleti medencéjében, emellett teljes szolidaritását fejezi ki Görögországgal és Ciprussal - jelentette ki Charles Michel, az Európai Tanács elnöke Brüsszelben. Az Európai Bizottság felszólító levelet küldött az Egyesült Királyságnak, mert álláspontja szerint a brit fél megszegte az EU-tagsága megszűnéséről szóló megállapodásból eredő kötelezettségeit - közölte az uniós bizottság elnöke. Már 33,8 millió ember fertőződött meg világszerte a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 1 012 964, a gyógyultaké pedig 23,5 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Budapest és Győr-Moson-Sopron megye után Csongrád-Csanád, Vas és Pest megyét is felvették az új típusú koronavírus terjedése miatt kockázatosnak minősülő területek listájára Németországban. Szlovákiában eddig 10 141 embernél mutatták ki a koronavírust, ezért mától vészhelyzet lép életbe 45 napos időtartamra. Súlyos a járványhelyzet Ukrajnában, egymás után két nap döntötte meg négyezer fölötti esettel a korábbi csúcsot az újonnan regisztrált betegek száma, a kórházi ápolásra szorulóké is megint több mint hétszázzal nőtt. Lengyelországban 1967 új koronavírus-fertőzéses esetet regisztráltak, a legtöbbet a járvány kitörése óta; a romló járványhelyzet miatt több járásra terjesztik ki a szigorú egészségügyi intézkedéseket. Csehországban már megközelítette a 69 ezret a koronavírus-fertőzöttek száma. A visegrádi államban hétfőtől 30 napos szükséghelyzet lép életbe. Franciaországban ismét rekord magas a napi új fertőzöttek száma. Az elmúlt 24 órában csaknem 13 ezer embernek lett pozitív a koronavírus tesztje. Oroszországban a regisztrált új koronavírusos fertőzöttek száma az elmúlt napon 8945-tel 1 185 231-re emelkedett. Alekszej Navalnij szerint Vlagyimir Putyin orosz államfő adott utasítást a megmérgezésére, és a bűncselekmény indítéka az lehet, hogy a Kreml igyekszik megakadályozni a fehéroroszországi válsághoz hasonló folyamatok beindulását. Az amerikai Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) együttműködik Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikussal - jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. Öngyilkos merénylő robbantotta fel magát egy ellenőrző pontnál a dél-afganisztáni Hilmend tartományban, öt civil és négy katona életét vesztette - közölték helyi források, a tálibokat nevezve meg támadóként. A szakadár Hegyi-Karabah hadserege lelőtte az azeri hadsereg három helikopterét - közölte Arcrun Ovanniszján, az örmény védelmi minisztérium szóvivője. Afganisztáni és pakisztáni illegális bevándorlók csaptak össze az északnyugat-boszniai Bihácson szerda késő este, két migránst meghalt, tizennyolc pedig megsebesült - erősítette meg a helyi rendőrség. A Trianon előtti Magyarország rajzban elbeszélve címmel az előző századforduló Magyarországát bemutató grafikai kiállítás nyílt a nemzeti összetartozás éve alkalmából, a Magyar Nemzeti Galériában. Kigyulladt egy helyi járatos busz a fővárosban a Széna térnél, közvetlenül egy benzinkút mellett. A buszon voltak utasok, de senki sem sérült meg, időben le tudtak szállni a járatról. A költségvetésnek 433 millió forint kárt okozó építőipari céghálózatot működtető bűnszervezet tagjait tartóztattak le Pécsen - tájékoztatta a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Bűnügyi Igazgatóságának sajtóreferense. Fucsovics Márton bejutott a harmadik fordulóba a francia nyílt teniszbajnokságon. Az Eger házigazdaként 14:4-re legyőzte a Tatabánya csapatát a férfi vízilabda ob I alapszakaszának csütörtöki játéknapján. A Los Angeles Lakers szerdán 116:98-ra nyert a Miami Heat ellen az észak-amerikai kosárlabdaliga döntőjének első mérkőzésén.