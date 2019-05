Az európai elit elvesztette a kapcsolatot az európai valósággal - mondta Hollik István kormányszóvivő. Kerítésmentes Európáért kampányolt Ujhelyi István, az MSZP-s európai parlamenti képviselő az európai szocialistákkal beígérte a magyar határkerítés lebontását, ami elfogadhatatlan - mondta Deutsch Tamás fideszes EP-képviselő. Az LMP a fogyatékkal élő emberek politikai jogokhoz, lakhatáshoz és munkához való hozzáférését segítené hazai és európai uniós szinten is - közölte Vágó Gábor, az LMP európai parlamenti listavezetője. Az MSZP-Párbeszéd szociális, együttműködő Európában gondolkodik, amely garantálja a benne élők anyagi és fizikai biztonságát - közölte Tóth Bertalan, az MSZP elnöke. A Mi Hazánk Mozgalom az Országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását kezdeményezi a kilakoltatási moratórium meghosszabbítása érdekében - jelentette be Fülöp Erik, a párt politikusa. A Demokratikus Koalíció törvényjavaslatot nyújtott be annak érdekében, hogy a május 9-i Európa nap a jövőben legyen munkaszüneti nap. Ha Gyurcsányékon és a többi bevándorláspárti politikuson múlik, akkor Európa napjai meg vannak számlálva - közölte a Fidesz. Magyarország megduplázta erdőterületeinek nagyságát 1921 óta, ami világviszonylatban is egyedülálló - hangsúlyozta Áder János köztársasági elnök a Soproni Egyetemen. Az amerikai érdekeltségű Guardian Glass orosházi gyárában új lamináltüveg-gyártó üzemet adott át Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. 3,7 százalékra javította magyar gazdaság idei és 2,8 százalékra jövő évi növekedési előrejelzését az Európai Bizottság tavaszi prognózisában. A Magyar Honvédségnél arra törekszenek, hogy a fiatalok ne csak hazai, hanem külföldi képzéseken is részt vegyenek - mondta Benkő Tibor honvédelmi miniszter a Kossuth rádióban. Ismét lehet pályázni a Nagycsaládosok Országos Egyesületének Családbarát önkormányzat díjára - közölte a szervezet. A matematika írásbelikkel folytatódtak az érettségi vizsgák. Magyarország Kormánya üdvözöli a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségének a május 5-i horvátországi kisebbségi önkormányzati választásokon elért elsöprő győzelmét - közölte a Miniszterelnökség. Az erdélyi magyar pártok bejelentették, hogy összefognak a Székely Nemzeti Tanács által elindított, nemzeti régiókról szóló polgári kezdeményezés sikere érdekében. Orbán Viktor magyar kormányfő kijelentése Manfred Weber támogatásának megvonásáról nem változtat az általa vezetett Fidesz európai néppárti tagságáról szóló eljáráson - mondta Sebastian Kurz osztrák kancellár. A spanyol parti őrség az elmúlt három nap során több mint 400 migránst mentett meg, akik megkísérelték a veszélyes átkelést a Földközi-tengeren keresztül - közölte a szervezet. A spanyol konzervatív Néppárt nem fogja támogatni a parlamentben egy új szocialista kormány megalakulását - jelentette be Pablo Casado pártelnök. Halaszthatatlan teendők miatt lemondta tervezett berlini látogatását Mike Pompeo amerikai külügyminiszter - közölte az Egyesült Államok berlini nagykövetségének szóvivője. Élesen bírálta Sebastian Kurz osztrák kancellár, hogy Törökországban - a kormánypárt rendkívüli fellebbezésének helyt adva - érvénytelenítették a március 31-i helyhatósági választás isztambuli eredményét. Recep Tayyip Erdogan török elnök a leghelyesebb lépésnek nevezte, hogy a Legfőbb Választási Tanács a március 31-ei törökországi helyhatósági választás isztambuli eredményének érvénytelenítéséről és a főpolgármester-választás megismétléséről döntött. Árulásnak nevezte Ekrem Imamoglu isztambuli főpolgármester, hogy a kormánypárt beadványa alapján a választási bizottság megsemmisítette a március végi választás eredményét, és a voksolás megismétlését rendelte el. Négy embert őrizetbe vettek az orosz hatóságok Barátság kőolajvezeték beszennyezése miatt, a nyomozás megállapította, hogy mely cégcsoport felelős a történtekért - közölte Alekszandr Novak energiaügyi miniszter. Katar közel félmilliárd dolláros pénzsegélyt ad a palesztinoknak, részben a Gázai övezetnek, részben a Ciszjordániában kormányzó Palesztin Hatóságnak - jelentette az izraeli katonai rádió. Offenzívát indítottak a Szíria középső részén fekvő Hama tartományban a damaszkuszi kormány erői - közölte az al-Vatan című lap. Több mint 30 civil halottja van az Egyesült Államok vezette koalíció légicsapásainak, amelyeket a kormányellenes tálib lázadók droglaboratóriumaira mértek a nyugat-afganisztáni Bakva körzetében - közölte Abdul Gafúr Mudzsáhid kormányzó. Patrick Shananan, az Egyesült Államok ügyvezető védelmi minisztere Twitter-bejegyzésben figyelmeztette Iránt, hogy hagyjon fel minden provokációval. Az Egészségügyi Világszervezet figyelmeztetést adott ki a kanyaró miatt, ugyanis Európa-szerte több mint 34 ezren fertőződtek meg a betegséggel 2019 első két hónapjában. A megbetegedések jelentős része Ukrajnában fordult elő. Általános alapelvekbe ütközik, és 23 millió ember egészséghez fűződő jogait sérti, hogy Peking nyomására Tajvan idén nem kapott meghívást az Egészségügyi Világszervezet éves konferenciájára - közölte Andrew Lee, a tajvani külügyminisztérium szóvivője. Washington „mélyen aggódik” az emberi jogok megsértése miatt Észak-Koreában - közölte az amerikai külügyminisztérium. Elnöki kegyelemben részesült 6520 elítélt Mianmarban, és elhagyhatják a börtönt - közölte a mianmari államfői hivatal. A Srí Lankán húsvétvasárnap elkövetett merényletek közvetlen elkövetői vagy meghaltak, vagy őrizetben vannak - közölte a szigetország ügyvezető rendőrfőnöke. A nemzeti ünnepek előtt Izrael lezárta az 1967-ben elfoglalt palesztin területeket - jelentette az izraeli katonai rádió. Ciszjordánia és a Gázai övezet csütörtökig zárlat alatt lesz, az izraeli hatóságok csak humanitárius esetekben, sürgős orvosi kezelésre engedik be a palesztinokat az ország területére. Bozóttűz perzselt fel négy falut a dél-szudáni Nyugat-Bahr el Ghazal régióban - 54 ember életét vesztette. Lezárult a nyomozás a tavaly szeptemberi várpalotai kettős gyilkosság ügyében - közölte a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság. Emberölés előkészülete miatt emelt vádat a Fejér Megyei Főügyészség azzal a 19 éves gyúrói férfival szemben, aki az év elején ismerőseivel akarta szüleit megöletni. Elfogtak a Fejér megyei Kálozon két férfit, mert fegyvereket, lőszereket rejtettek el otthonukban - közölte a rendőrség. Szeméremsértés miatt első fokon 2 év börtönbüntetésre ítélt a Pesti Központi Kerületi Bíróság egy férfit - közölte Ibolya Tibor fővárosi főügyész. Fucsovics Márton továbbjutott a madridi salakpályás tenisztorna férfiversenyének első fordulójából, miután két szettben legyőzte a belga David Goffint. Babos Tímea két szettben legyőzte a francia Diane Parryt a salakpályás tenisztorna első fordulójában, a franciaországi Cagnes-Sur-Merben. U17-es labdarúgó-Eb: Magyarország - Izland 2:1 További négy évre Szalay Ferencet választották meg a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége elnökének.