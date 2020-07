Fidesz: Gyurcsányék tandíjat és munkanélküliséget hoztak a fiatalokra

Megállították a liberális brigádok nemzetközi támadását a magyar és a lengyel erők - jelentette ki Orbán Viktor a Kossuth Rádióban. Az uniós költségvetési vitát értékelve a kormányfő elmondta: a bevándorláspárti országoknak személyes indulatai vannak a magyarokkal szemben, pénzügyi eszközökkel akarták zsarolni Magyarországot, ez nem sikerült. A miniszterelnök hangsúlyozta: csapata 5 nap alatt 1000 milliárd forintot keresett Magyarországnak. Az uniós források is a gazdaság újraindítását és a munkahelyek megőrzését szolgálják - jelentette ki Varga Mihály pénzügyminiszter. 18 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 4398 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Nincs újabb elhunyt, így az elhunytak száma változatlanul 596 fő, 3312-en pedig már meggyógyultak. A világjárvány elleni küzdelem során elmaradt halasztható orvosi műtétek 80 százalékát már ledolgozta a magyar egészségügy – közölte az emberi erőforrások minisztere. Eddig 880 ezren töltötték ki a koronavírusról és a gazdaság újraindításáról szóló nemzeti konzultációt - közölte a kormányszóvivő. Súlyos politikai vereséget szenvedett a magyarországi ellenzék azzal, hogy megállapodás született a brüsszeli csúcson- erről beszélt a Fidesz európai parlamenti képviselője a Hír TV Magyarország élőben című műsorában. Deutsch Tamás elmondta: a magyar balliberális EP képviselők több mint egy év óta azért küzdöttek, hogy a költségvetési javaslatban szereplő hazánknak jutó támogatás tovább csökkenjen. A főpolgármesternek meg kellene tennie azt a gesztust, hogy megkérdezi a fővárosiak véleményét a kerékpárutakkal kapcsolatban - mondta a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója. Kifizették a gyöngyöspatai romáknak a bíróság által megítélt kártérítés első felét - közölte Horváth László. A Fidesz országgyűlési képviselője hangsúlyozta: az ítélet, mely szerint az önkormányzatnak 99 millió forintot kell kifizetnie a 60 károsulnak igazságtalan, mert nem helyettesíti az oktatást, amelyből ezek az emberek kimaradtak. Kizárta soraiból a Jobbik Varga-Damm Andreát, aki a tavaszi parlamenti ciklusban lépett ki az ellenzéki párt parlamenti frakciójából. Ezt a politikus közölte egy más témában tartott sajtótájékoztatóján. A kormány szövetségesnek tekinti a magyar vállalkozásokat a munkanélküliséggel szembeni harcban - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Az elmúlt hónapokban kiválóan működött a kormány által kidolgozott, a versenyképességet javító gazdaságvédelmi akcióterv - mondta az innovációs és technológiai miniszter. A kormány célja, hogy a nagyvállalatokhoz hasonlóan a magyar tulajdonú kis- és középvállalatokat is a high-tech, illetve csúcstechnológia jellemezze - jelentette ki az innovációs és technológiai miniszter. Szeptembertől minden általános és középiskolás diák ingyen juthat hozzá a tankönyvekhez - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára az M1-en. A közeljövőben 30 milliárd forint értékű pályázati lehetőség nyílik a kertészeti ágazatnak, ezt egyebek mellett hűtőházra, osztályozó- és csomagolóberendezésekre lehet fordítani - jelentette be a mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkár. Júniusban 583-mal több gyerek született, mint tavaly ilyenkor - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára Facebook-oldalán, a Központi Statisztikai Hivatal adatait ismertetve. Az elmúlt évtizedben kétszeresére nőtt a fogyatékosügyi szervezetek állami költségvetési támogatása - közölte a miniszterelnök kiemelt társadalmi ügyekért felelős megbízottja a Facebookon. Beiktatta hivatalába az Andrej Plenkovic vezette új, jobbközép horvát kormányt a zágrábi parlament. Meghaladta a 15,4 milliót a koronavírus-fertőzöttek száma a világon. A halálos áldozatok száma 632 ezer, a gyógyultaké pedig 8,7 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Továbbra is gyorsan terjed a koronavírus-fertőzés Ukrajnában, egy nap alatt már csaknem ezer új fertőzöttet regisztráltak, és velük együtt az eddig azonosított fertőzöttek száma megközelítette a 63 ezret. Egy nap alatt 170-en fertőződtek meg koronavírussal Ausztriában az egészségügyi minisztérium jelentése szerint. Újra kötelező lesz az arcmaszk viselése a zárt helyiségben zajló, több mint száz fős rendezvényeken Csehországban szombattól - jelentette be Adam Vojtech egészségügyi miniszter. Belgiumban folyamatosan nő az új fertőzöttek száma, a kormány újabb szigorításokat jelentett be. Oroszországban 800 ezer fölé emelkedett az igazolt Covid-19-fertőzöttek száma, az aktív eseteké pedig 200 ezer alá csökkent a közreadott hivatalos adatok szerint. Az amerikai szenátus elfogadta a 740 milliárd dolláros védelmi törvényjavaslatot, amely tartalmazza a konföderációs személyiségekről elnevezett katonai támaszpontok névváltoztatását is. Nem lesz republikánus elnökjelölt-állító konvenció a floridai Jacksonville-ben - jelentette be Donald Trump amerikai elnök. A Kínai Kommunista Párt irányvonalának megváltoztatására szólított fel az amerikai külügyminiszter. Peking felszólította Washingtont a délnyugat-kínai Csengtuban állomásozó amerikai konzulátus bezárására - adta hírül a CGTN kínai nemzetközi hírcsatorna. Oroszország nem szándékozik belépni egy Kína elleni koalícióba, amelynek létrehozását Mike Pompeo amerikai külügyminiszter szorgalmazza - jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. Visszavonta Mike Pompeo amerikai külügyminiszter meghívását Ramzan Kadirov csecsen elnök, aki egyben megtiltotta, hogy az amerikai diplomácia vezetője a régióba látogasson. A bolgár parlament jóváhagyta az előző nap bejelentett kormányátalakítást, öt miniszter távozását és utódaik kinevezését. Több ezren gyűltek össze Isztambulban a Hagia Sophia nagymecsetnél az első pénteki imára azóta, hogy Recep Tayyip Erdogan török elnök elrendelte, ismét mecsetként használják a keresztények és a muszlimok számára egyaránt jelentős emlékművet. Afgán rendőrök a légierő segítségével visszavertek egy ellenőrző pont elleni tálib támadást, és megöltek 27 lázadót, miközben két embert elveszítettek soraikból - közölte a déli Kandahár tartomány rendőrségi szóvivője. Kivégzett katonák földi maradványait tartalmazó tömegsírra bukkantak a nyomozók Szudánban. Elfogtak a rendőrök egy román állampolgárt, aki csütörtök késő éjjel huszonkilenc illegális bevándorlót próbált átcsempészni Magyarország területén. Két szökésben lévő társát még körözik. Átadta az olasz hatóság Magyarországnak azt a férfit, akit egy szentesi nő megölésével gyanúsítanak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda. A hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartásának fokozott ellenőrzését kérte a rendőrségtől az operatív törzs, és felhívta az országos tisztifőorvost, hogy vizsgálja felül a külföldi országok zöld, sárga, piros besorolását. Emberölés kísérletének megalapozott gyanúja miatt eljárást indított a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság egy pár ellen, mert begyógyszerezett egy idős házaspárt, aminek következtében a 85 éves férfi meghalt. Drogkereskedő párosra csaptak le a rendőrök Budapesten - közölte a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság. Az orosz Nyizsnyij Novgorod elleni hazai mérkőzéssel kezd a Falco KC Szombathely a férfi kosárlabda Bajnokok Ligája főtábláján. A kanadai Lisa Haley lett az elit-világbajnokságra készülő magyar női jégkorong-válogatott szövetségi kapitánya - közölte a magyar szövetség. Még egyszer nem lehet elhalasztani a koronavírus-járvány miatt az eredetileg 2020-ra tervezett tokiói olimpiát. Ha a helyzet súlyosbodik, akkor törölni fogják a sportrendezvényt - jelentette ki a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke a Magyar Nemzetnek. A főszervező szerint szigorú egészségügyi előírások betartása mellett rendezik az augusztus 29-én kezdődő Tour de Hongrie országúti kerékpáros körversenyt.