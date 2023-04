Fidesz: Gyurcsányék a csőd szélére taszították Magyarországot

Megosztás itt:

„Nem csak azért kell nekünk euró, mert azok az országok, ahol euróban fizetnek kisebb az infláció. Nem csak azért kell nekünk euró, mert könnyebbé válna a magyar emberek élete. Hanem azért is kell euró, mert az euróövezeti csatlakozás kiszámíthatóságot is jelent” - így érvelt az euró bevezetése mellett Gyurcsány Ferenc felesége a DK budapesti rendezvényén. Dobrev Klára szerint mindenáron csatlakozni kell az eurózónához.

Ezzel szemben az Oeconomus Gazdaságkutató intézet vezető kutatója szerint az euró bevezetésének vannak árnyoldalai is.

„Amennyiben belépés történne az euróövezetbe, rövid távon lelassulhatna a felzárkózási folyamat, és ez például a versenyképesség javulásának elhúzódását eredményezheti. Ez az átlagember szintjén azt jelenti, hogy az életszínvonal nem tudna olyan gyorsan növekedni, nem tudna olyan gyorsan felzárkózni a gazdaság, illetve az is fontos, hogy a többletinfláció miatt még látványosabb lehetne az árak növekedése” - magyarázta Pásztor Szabolcs, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány vezető kutatója.

Görögország korábbi pénzügyminisztere is arról beszélt a Globálnak, hogy hazája hibázott az euró bevezetésével, az ország azóta is foglya az eurózónának. Szerinte Magyarország, Csehország és Lengyelország úgy integrálódott a közös európai piacba, hogy nem lépett be az euróövezetbe, azaz nem volt hajlandó lemondani a rugalmas árfolyam-politikáról. Ezzel tették gazdaságukat válságállóbbá.

„Egyértelműen áldozatai vagyunk az eurózónának. A háborús időszakokat leszámítva Görögország 2009 után a kapitalizmus történetének legnagyobb gazdasági válságát élte át. A GDP 28%-át elveszítettük, többet, mint a nagy gazdasági világválságban, ami teljes mértékben az eurótagságunknak köszönhető. Magyar barátaimnak üzenem: ne tegyétek, ne vezessék be az eurót!” - nyilatkozta Janusz Varufakisz volt görög pénzügyminiszter.

Gyurcsányék kormányzása miatt veszítette el Magyarország hosszú időre az euró bevezetésének esélyét, mert kormányzásuk alatt Magyarországot az államcsőd szélére taszították, ahogy mára Budapestet is - reagált a Fidesz a DK-s Dobrev Klárának az euró bevezetését sürgető előadására.